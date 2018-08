Grande-Marlaska dice que las devoluciones exprés a Marruecos fueron un "mensaje claro" a las mafias

El ministro del Interior niega que la llegada del PSOE al Gobierno haya generado ningún 'efecto llamada', critica que el PP no supiese involucrar más a la UE en la respuesta a la presión migratoria: "Ordenada, segura y legal es posible y deseable pero no la ilegal y violenta, no la vamos a permitir: ante cualquier síntoma de amenaza, seguridad"