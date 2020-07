Guerrero a Fatima Hamed: “Gracias a usted estoy amenazado”

El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha comparecido este miércoles ante el Pleno de la Asamblea para aplicar los criterios que le han llevado a suspender el dispositivo de la Pascua del Sacrificio y, de paso, para reprochar a quienes “se han encargado de politizar” la cuestión, especialmente en redes sociales donde se han vertido contra el propio consejero y los técnicos “amenazas, insultos y maldiciones”. Una acusación lanzada en un principio al aire pero al que en un segundo turno puso nombre propio: Fatima Hamed, portavoz y líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

“Gracias a usted estoy amenazado, muchas gracias”, agradecido sarcástico ele responsable de Sanidad, que lamento que la portavoz localista “otra vez me ha puesto en el candelero al decir que voy a pasar a la historia por alterar la libertad religiosa”. Para Guerrero “es evidente que no hay escrúpulos para crear crispación sin importar lo que pueda ocurrir. Lo importante es subirse al carro y ganar votos, cuando no se tiene responsabilidad política es fácil poner al Gobierno a los pies de los caballos”.

Una acusación que tuvo respuesta desde la bancada de MDyC: “Cuando se le amenace denuncie, si quiere le acompaño a la comisariado a la Fiscalía, también me dicen que me vaya a mi país o puta cerda de mierda, pero sinceramente no me interesan las opiniones de los becerros"

Guerrero respondía a los reproches de la diputada de MDyC, Fatima Hamed, que responsabilizó al consejero de hacer saltar por los aires la convivencia: “Usted solito ha conseguido crispar la convivencia en esta ciudad, usted solo parece haber tejido un maquiavélico plan para atacar la libertad religiosa y coartar el derecho a celebrar como siempre se ha hecho la Fiesta del Sacrificio, es una decisión estrictamente política, para eso esta usted, los técnicos informan y el político decide”. Hamed reprochó además el desconocimiento absoluto de las tradiciones, comparando la celebración del Eid el Kebir con procesiones religiosas.