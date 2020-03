Guerrero y Lopera, unidos contra los "bulos": "Nos llevamos fenomenalmente y trabajamos juntos"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero, y el director territorial del INGESA, Jesús Lopera, han comparecido juntos este jueves ante las cámaras de RTVCE para "romper bulos" y dejar claro que, en palabras del primero, "nos llevamos fenomenalmente y vamos a seguir trabajando conjuntamente". El segundo ha corroborado con una amplia sonrisa que "no hace falta confirmar que somos compañeros de trabajo del Hospital desde hace 38 años y que las relaciones personales e institucionales son perfectas".

Así han querido diluir y sellar la sima, cada vez más profunda, existente entre la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, que recelan mutuamente, se reprochan todo tipo de boicots y se han cruzado varias invectivas públicas por la presentación o no de una denuncia contra una paciente incumplidora de su aislamiento, la atención a los adultos marroquíes indocumentados o la realización de más pruebas del Covid-19.

Aunque las discrepancias institucionales no lo son, ambos han hecho frente común contra los "bulos" y han denunciado que "hay cientos de audios y de bulos bajo investigación, pero es desolador estar desmintiendo constantemente". Por ello han instado a la ciudadanía a "que consulte fuentes oficiales y que deje de enviarse audios de personas que dicen que son enfermeeras o policías y no son".

"Estamos volviéndonos locos en un tema muy serio en el que hay que dedicar horas a lo importante, a atender a la gente, a contener la epidemia y a avanzar en las medida que haya que poner para darle a la población la seguridad de que el Ministerio y la Consejería tienen y pondrán a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios para atender a las personas adecuadamente", ha resumido Lopera.

Guerrero ha remarcado que "vamos de la mano". "Que las redes sociales se dejen de destruir a las dos Administraciones: no me va a temblar la mano para sancionar a quienes no cumplan porque solo pedimos que se cumplan las recomendaciones, paciencia. No nos va a temblar la mano", ha repetido, "si hay barriadas en las que a alguna hora se saltan las normas".