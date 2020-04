Guerrero urge a Sanidad a aclarar de una vez las condiciones para hacer deporte y pasear

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero, en comparecencia telemática, ha reprochado al Ministerio de Sanidad la tardanza en concretar su plan de desescalada. Guerrero, como el resto de españoles, espera ansioso la orden ministerial que debe precisar cómo, cuándo y de qué manera s podrá salir a la calle desde este sábado 2 de mayo, como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace casi una semana.

Guerrero, ha aprovechado su comparecencia de este jueves en la que hacía balance de la situación de la pandemia de la COVID-19 en Ceuta para lamentar la tardanza y la falta de precisión a la hora de aclarar el plan de desescalada y más en concreto en las condiciones que regirán el siguiente paso del desconfinamiento previsto para este fin de semana. “No me quiero adelantar, esta tarde el ministro creo que nos va a dar por finuras normas que lleva diciendo que nos va a dar pero no nos da, espero que sea esta tarde o mañana, cuanto antes para saber a qué atenernos y tener al menos algunas directrices”, se ha impacientado Guerrero.

El consejero de Sanidad ha recordado además que el grupo de desescalada de la Ciudad se reúne varias veces ala semana para ir trazando las medidas locales para el Plan de Transición a la Nueva Normalidad, reuniones agitadoras de las que emanan propuestas a la medida de Ceuta que se envían al Ministerio de Sanidad. “Seguimos enviando a Madrid y seguimos esperando a que nos digan si están bien o están mal”.

Guerrero calcula que los últimos positivos, aunque ya curados, han sido la clave para que Ceuta no forme parte del grupo pionero de islas que entrarán directamente en la fase inicial sin pasar por la de la preparación. Formentera, La Graciosa, Gomera y El Hierro son las islas que servirán de avanzadilla y en las que no se han detectado positivos en las últimas dos semanas. Pero, así y todo, Guerrero es optimista: “Quizá por eso nos han dejado en segundo plano pero no importa Ceuta está a cumpliendo a rajatabla con todo lo que nos dicen, (…) Ceuta tiene una población que hay que aplaudir su actitud en esta pandemia ,que es difícil y hay que tener mucha paciencia”.