Gutiérrez a Redondo “En Castellar sacó 24 votos y solo le faltó su perrito en la lista electoral”

El diputado del PSOE Juan Gutiérrez ha aprovechado su turno de intervención para mostrar su apoyo absoluto a Enfermos sin Fronteras por un lado, tras ser excluida de las subvenciones y a la comunidad musulmana de Ceuta tras las “sucias conversaciones de los capos de Vox” filtradas los medios por los dos diputados no adscritos que han abandonado la formación ultra.

“Vendían a bombo y platillo que representaban a todos los ceutíes y han demostrado que no es así”, acusaba Gutiérrez, “son lobos disfrazados de corderos, lobos que no merecen ocupar los sillones que están ocupando”. “El 50 por ciento de la población musulmanes españoles, le guste o no, se lo vuelvo a repetir, españoles con religión musulmana”.

Gutiérrez desea a los diputados de Vox “que siga saltando gente de su barco, que creo que va a seguir saltando. “Esto es como el Titanic, se va hundiendo el barco y va saltando leña gente espero que tire del PP y del señor Vivas y lo hundan también y hacemos la jugada completa”.

El portavoz socialista augura que los ultraconservadores “van a sacar menos votos en las próximas elecciones que su compañero (en alusión a Juan Sergio Redondo) que sacó 24 votos en Castelar de la Frontera donde sacó 24 votos. Vienen hablando de chiringuitos y menudo chiringuito se quería montar allí, solo le faltó llevar a su perrito en la lista electoral”.