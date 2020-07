No habrá sacrificio. El Pleno no corrige la decisión del Gobierno

Resultado más que previsible en el Pleno Extraordinario que a propuesta del MDyC se ha celebrado este martes para abordar todo lo relativo al rito del sacrificio para la Pascua Musulmana. No habrá ritual. 10 diputados (los 7 del PSOE, los 2 del MDyC y el de Caballas) han votado a favor; 13, los del PP y VOX han votado en contra y los dos diputados no adscritos se han abstenido. El Pleno no corrige de este modo la decisión sostenida por el Gobierno, que en el día de ayer logró además el apoyo de la Comisión Islámica de España (CIE) en la que está integrada la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE), y que en este Pleno se ha aferrado a las recomendaciones de los informes elaborados por los técnicos de la Consejería de Sanidad.

Dichos informes se han venido confrontando ante la opinión pública y también en este Pleno con el protocolo elaborado por la Consejería de Sanidad de Melilla, donde sí habrá sacrificio, para precisamente prevenir situaciones de transmisión del virus durante el ritual. Dicho debate diferenciado, pero a su vez enmarcado dentro del contexto social que se vive en la ciudad con un tensionamiento evidente de la convivencia, marcado tanto por esta decisión como por los mensajes atribuidos a VOX (el partido sostiene y así lo ha denunciado en la Policía que son manipulaciones) con contenidos irrespetuosos e intolerantes con las diferentes culturas que componen el tejido social ceutí.

Hamed: Resulta que ahora existe un informe técnico en el que se establecen las soluciones. Permítame que les pida que se queden con el que les propone las soluciones

Así, la líder del grupo proponente, MDyC, Fátima Hamed que pedía la elaboración de un protocolo y la adopción de medidas para garantizar la seguridad frente a la pandemia durante la celebración del ritual del sacrificio ha insistido en pedir al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, un pronunciamiento claro sobre si habrá o no sacrificio.

Hamed ha confrontado los informes técnicos señalando la imposibilidad de garantizar la celebración pública durante la celebración con el protocolo elaborado por Melilla y con un informe que sí señala deficiencias y aporta soluciones y medidas a tomar para permitirlo:

Guerrero: he pedido no una segunda, sino hasta una tercera opinión ‘médica’ si me lo permite expresar así

“Resulta que ahora existe un informe técnico en el que se establecen las soluciones. Permítame que les pida que se queden con el que les propone las soluciones. Yo ya he perdido la cuenta de los informes que han ido elaborando. Pero ahora la directora general realiza un informe en el que se establecen todas las medidas que habrían de adoptarse, como se hizo en Melilla. Y las articula en varios puntos para definitivamente poder solventar todas las deficiencias que ustedes han mantenido todos estos años sin poder hacer nada al respecto”, ha esgrimido Hamed.

En su tesis el Gobierno se ha amparado en el “comodín” de la “falta de tiempo” ahora, pero sin hacer nada con anterioridad para ir solventando todas esas deficiencias que no vienen de ahora sino de años atrás. “Es rotundamente falsa” ha dicho Hamed respecto a la “falta de tiempo” en la que se escuda el Ejecutivo.

Guerrero: el hospital no está preparado para soportar la presión asistencial que supondría un rebrote de transmisión comunitaria

El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, de un modo mucho más templado que su compañero de filas, Carlos Rontomé, que ha ejercido de portavoz del PP, ha puesto más énfasis en la parte técnica del asunto. Argumentando que ha respetado su voluntad de proteger la salud de todos los ceutíes, se ha atrincherado en los informes “de mis técnicos que han hecho un trabajo impresionante”, y ha ido un punto más allá al aclarar que esos informes que niegan la posibilidad de llevar a cabo el ritual por riesgos para la salud pública derivados de la situación de pandemia por COVID-19, los ha confrontado con otras autoridades, “he pedido no una segunda, sino hasta una tercera opinión ‘médica’ si me lo permite expresar así”, ha aclarado. Y según su relato los informes que avalan la no celebración del ritual los ha ratificado el Ministerio de Sanidad, el propio Fernando Simón, la Dirección General de Salud Pública y hasta otras consejerías de Sanidad de otras autonomías, como la de Melilla.

Hamed: Imponga la mascarilla. Haga que se cumplan los aforos. Hay muchas cosas que tienen que ver con la sanidad que están siendo deficitarias. ¿Para qué presión asistencial no estamos preparados? ¿Para la de las playas?¿Para la del Parque con sus aglomeraciones?¿Para la de los botellones?¿Para todas o sólo para algunas?

Guerrero ha llegado incluso a reconocer que “el hospital no está preparado para soportar la presión asistencial que supondría un rebrote de transmisión comunitaria”.

Vivas ha acabado por satisfacer la demanda de Hamed de pronunciarse de un modo claro para despejar de una vez por todas la incógnita de si habrá o no sacrificio y de paso salir al paso de las dudas que en los últimos días han surgido sobre la posibilidad de que la decisión de no permitir el ritual por la pandemia sirva de excusa para anularlo también de cara al futuro:

Vivas: La fiesta del sacrificio me y nos merece un profundísimo respeto. La consideramos una fiesta fundamental para la comunidad musulmana y por ende para toda Ceuta. La hizo festiva este Gobierno del PP cuando tenía mayoría absoluta. Dudas al respecto, ninguna. Situación de excepcionalidad, toda. La salud es lo que nos ha movido

“Lo que no quisiera aquí tampoco es generar la sensación de que yo me estoy tapando. No es así. La fiesta del sacrificio me y nos merece un profundísimo respeto. La consideramos una fiesta fundamental para la comunidad musulmana y por ende para toda Ceuta. La hizo festiva este Gobierno del PP cuando tenía mayoría absoluta. Dudas al respecto, ninguna. Situación de excepcionalidad, toda. La responsabilidad de todos debería ser la salud. Y cuando uno tiene un problema de salud le pregunta a una especialista. Yo no estoy tomando ninguna decisión política (ha sido la acusación generalizada por toda la oposición), yo estoy respaldando la opinión de los facultativos de la Ciudad de Ceuta, que para mí son de enorme categoría. Hagámosles caso. Nos dicen que hay alto riesgo. Y así lo ha entendido la Comunidad Musulmana de Ceuta, que son quienes la representan. Aquí representamos a todos. La salud es lo que nos ha movido. Más claro no lo puedo decir. Haremos lo que dicen los facultativos: se ha limitado la importación; se ha cerrado el matadero y no se puede ir a retirar ganado al cebadero salvo con destino al matadero y como está cerrado no se puede. Y lo de que esto es una coartada para que no haya más sacrificios los próximos años es interesado por parte del que lo haya dicho. No es verdad. Es una situación excepcional y en 2021, si Dios quiere y si ponemos de nuestra parte, habrá sacrificio. Pero habrá un antes y un después del COVID en todo, y también en esto, y eso lo ha suscrito la Comunidad Musulmana de Ceuta”, ha explicado Vivas.

En ese antes y después, Guerrero ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo para crear un grupo de trabajo tan pronto quiera esa Comunidad Islámica para comenzar a abordar las medidas a tomar y los cambios a introducir para que el año que viene no haya pega alguna para celebrar el ritual del sacrificio.

En el lado contrario, Hamed ha contrapuesto a esos protocolos de seguridad para la salud comunitaria ante la pandemia y el escrupuloso cumplimiento de las recomendaciones técnicas al que se ha aferrado el Gobierno para tomar esta decisión a la realidad:

“Imponga la mascarilla. Haga que se cumplan los aforos. Hay muchas cosas que tienen que ver con la sanidad que están siendo deficitarias. ¿Para qué presión asistencial no estamos preparados? ¿Para la de las playas?¿Para la del Parque con sus aglomeraciones?¿Para la de los botellones?¿Para todas o sólo para algunas?”, le ha preguntado Hamed a Guerrero.

El otro debate

Al Pleno Extraordinario se ha llegado en un contexto social de tensión, la propia que genera para la comunidad musulmana saber si podrán cumplir con los preceptos de su fe en su fiesta grande y la que ha añadido la aparición de los famosos mensajes atribuidos a VOX, partido al que la oposición ha señalado como responsable en cierta medida de “la decisión política”, que no de salud, de no permitir el sacrificio.

Hamed: Ustedes han normalizado que el odio al diferente llegue a las instituciones. No han normalizado a la ultraderecha, le han puesto alfombra roja. O por acción o por omisión usted, señor Vivas, ha consentido que las cazas de brujas se normalicen en esta institución. Me parece vergonzoso que se ridiculice a alguien por ser morenita o por llevar un pañuelo en la cabeza

“Ustedes han normalizado que el odio al diferente llegue a las instituciones. No han normalizado a la ultraderecha, le han puesto alfombra roja. O por acción o por omisión usted, señor Vivas, ha consentido que las cazas de brujas se normalicen en esta institución. Me parece vergonzoso que se ridiculice a alguien por ser morenita o por llevar un pañuelo en la cabeza. Hoy tienen una oportunidad de oro para recuperar la cordura y volver a esa convivencia con la que muchísimas veces se les llena la boca. Aquí no debería existir el nosotros o el vosotros, o tus fiestas o las mías. Debería dolernos por igual todo lo que afecte a nuestra gente, representamos a todos y debería ser compromiso de los 25 concejales. Nos ha dolido a todos que tuvieran que suspenderse la Semana Santa, la Feria o los rezos colectivos del final de Ramadán o de la Pascua del Sacrificio”, ha arrancado su intervención Hamed.

Hernández: Usted es el responsable de dar cabida al fascismo y la ultraderecha, generando odio y argumentos bochornosos. Se ha ido alejando del discurso de moderación que venía defendiendo. Ha traicionado a los ceutíes al traicionar su promesa electoral de que nunca pactaría con VOX, que antes de hacerlo se marcharía para defender la joya de la corona, la convivencia, que tanto nos ha costado construir. Ha mentido y traicionado a los ceutíes, por dignidad, cumpla su promesa y váyase

En la misma línea, pero con un final incluso más duro se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Manuel Hernández: “la convivencia se demuestra con hechos y no con palabras carentes de sensibilidad. Apoyamos la celebración de cualquier festividad representativa de las cuatro culturas que conviven en nuestra tierra, lo que nos enriquece y nos sitúa en el mapa mundial como un ejemplo a seguir. No vamos a permitir que nada ni nadie atente contra esa convivencia ejemplar que hemos construido entre todos los ceutíes (…) Mantenemos nuestra postura. Seguimos pensando que la decisión unilateral que adoptó el Gobierno de la Ciudad fue precipitada y carente de argumentos sólidos que la apoyaran, ya que existen protocolos alternativos para velar por la salud de la ciudadanía. En ningún caso censuramos a los técnicos de Sanidad, pero entendemos que se podía haber trabajado desde un principio para subsanar las deficiencias encontradas, como se hizo en Melilla, a su debido tiempo y no a última hora (…) El único responsable de que hayamos llegado a esta situación es usted, señor Vivas. Usted es el responsable de dar cabida al fascismo y la ultraderecha, generando odio y argumentos bochornosos. Se ha ido alejando del discurso de moderación que venía defendiendo. Ha traicionado a los ceutíes al traicionar su promesa electoral de que nunca pactaría con VOX, que antes de hacerlo se marcharía para defender la joya de la corona, la convivencia, que tanto nos ha costado construir. Ha mentido y traicionado a los ceutíes, por dignidad, cumpla su promesa y váyase”, le ha espetado Hernández.

Ali: Usted dice que la portavoz del MDyC no ha dado medidas. Las medidas están dadas, la discusión es si se pueden aplicar o no. Para celebrar la EBAU se ha elaborado un protocolo y cientos de alumnos y alumnas han respetado el protocolo y se han podido presentar. En las oposiciones que celebra el Estado y la Ciudad se ha elaborado un protocolo y se respeta. Para la pista de Motociclismo, que hablan de 1.500 personas, hay un protocolo, para las playas hay un protocolo

VOX prácticamente no ha intervenido y su número uno, Juan Sergio Redondo, ha tomado la palabra para decir que se ratifican en su postura ya mostrada en la comparecencia ante el Pleno del Consejero de Sanidad, Javier Guerrero para tratar el asunto.

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha cuestionado que la decisión adoptada sea técnica. “Usted dice que la portavoz del MDyC no ha dado medidas. Las medidas están dadas, la discusión es si se pueden aplicar o no. Para celebrar la EBAU se ha elaborado un protocolo y cientos de alumnos y alumnas han respetado el protocolo y se han podido presentar. En las oposiciones que celebra el Estado y la Ciudad se ha elaborado un protocolo y se respeta. Para la pista de Motociclismo, que hablan de 1.500 personas, hay un protocolo, para las playas hay un protocolo. Ahora ustedes tienen que decir que con esas medidas no es posible celebrar el ritual, pero es que no lo dicen y generan este clima ¿Por qué será?¿Por un pacto con VOX? No lo sabemos. Lo que se está poniendo en juego es el estado de ánimo de miles de ciudadanos. A mí no me van a encontrar para incendiar. Las cosas hay que hacerlas bien y en su momento y esto está mal hecho desde el principio”, ha reflexionado Ali.

Ali: ¿Cómo se puede decir que traigan los animales sacrificados de la península? Indica claramente un desconocimiento de lo que es la Pascua

El líder de Caballas ha anunciado en su intervención que independientemente de la decisión que adoptara el Pleno este martes ni su familia ni las familias de Caballas iban a celebrar el ritual este año y ha llamado a centrar el debate. “No discutamos cuestiones de salud porque no están en discusión. La salud de las personas está por encima de cualquier otra cosa y por supuesto por encima de la religión, y lo dice el Islam: es el primer objetivo. El debate real es si es posible con las actuales circunstancias de la pandemia elaborar un protocolo con medidas de seguridad que hagan compatible la celebración del ritual con esas medidas. Aquí hemos pasado de debatir eso a debatir si era legal o no el ritual. Entonces entramos en un terreno que no es”, ha lanzado Ali.

Ali: A ver qué modelo de ciudad quieren fomentar, si quieren fomentar la diversidad tienen que creer en la diversidad. Sus socios de Gobierno (VOX) no creen en la diversidad, quieren remontarse a los tiempos del protectorado. Una, dos, tres, cuatro… Nunca son ellos, siempre son manipulados. Así no se puede, señor Vivas

El de Caballas ha apuntado otras dos cuestiones situadas en ese contexto que ha enmarcado el debate de la tensión social por la convivencia. “Dos cuestiones que desde nuestro punto de vista debería hacer reflexionar al Gobierno. Lo primero es que se desprende que el Gobierno de la Ciudad tiene un desconocimiento total y absoluto de lo que supone la Pascua del Sacrificio. Me entristece y supone que todavía tenemos que trabajar mucho. Se han dicho tantas cosas que significan un desconocimiento absoluto. El sacrificio de Abraham no sólo es exclusivo del Islam, está en el cristianismo y el judaísmo. ¿Cómo se puede decir que traigan los animales sacrificados de la península? Indica claramente un desconocimiento de lo que es la Pascua. Luego nos damos golpes en el pecho que somos la ciudad de las 4 culturas. Luego está el ambiente de crispación y de tensión que rodea ¡una celebración! Y que cada uno diga porqué está crispado el ambiente. Con sinceridad. Diga usted, señor Vivas, que lleva tiempo presidiendo esta Asamblea si el ambiente de crispación se corresponde con lo vivido en legislaturas anteriores. Lo de este año no tiene parangón y a partir de ahí que cada uno le ponga el nombre. A ver qué modelo de ciudad quieren fomentar, si quieren fomentar la diversidad tienen que creer en la diversidad. Sus socios de Gobierno (VOX) no creen en la diversidad, quieren remontarse a los tiempos del protectorado. Una, dos, tres, cuatro… Nunca son ellos, siempre son manipulados. Así no se puede, señor Vivas”.