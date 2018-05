Hachuel acusa a Hernández de “ensuciar la vida política” con insinuaciones sobre el papel de Vivas en el Caso Mahersa

El encargado de cargar contra el líder socialista ha sido el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, que ha recordado que “si tiene pruebas” tiene dos opciones y las dos pasan por el Juzgado.: O bien denunciarlo personalmente ante la Justicia o bien comparecer ante los medios y decir “aquí están las pruebas”.

Hachuel también ha negado que haya habido presiones externas en el nombramiento del sustituto de Torrado al frente de la Autoridad Portuaria. “Demuestra que no conoce al Presidente”, concluía el portavoz que subrayó que Vivas es “autónomo” en sus decisiones. Como en el caso de las “insinuaciones” sobre el cuñado del presidente, Hachuel considera que el objetivo de esta “opinión que no tiene ninguna base” de Manuel Hernández, no es otra que “desprestigiar” al presidente.