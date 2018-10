Hachuel se harta de los sindicatos que pretenden ser "políticos" sin presentarse a las elecciones

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, está harto de los sindicalistas que pretenden ejercer como políticos y gestores sin presentarse a las elecciones. Quizá por reiteración, este viernes se ha mostrado más saturado que nunca con quienes no se conforman con defender "los derechos de los trabajadores", que "está bien", y pretenden "fiscalizar decisiones políticas".

La última ha sido la crítica a que la Consejería de Gobernación que él mismo lidera piense firmar un protocolo de colaboración con el Puerto para que la Policía Local trabaje en la zona que depende de este último. "Dicen los sindicatos que no puede ser a coste cero", se le ha trasladado a Hachuel, que con más tino que nunca ha advertido que "no es de recibo" que los sindicatos se metan a "decir a qué coste se presta o no un servicio".

"Cuando se presenten a unas elecciones podrán decidir qué tienen que hacer como gobierno", ha advertido Hachuel, que tampoco comparte los reparos legales expuestos por los sindicatos a que los agentes de la Ciudad trabajen en zona de la Autoridad Portuaria, donde hace unos años llegaron hasta a las manos con los funcionarios del Puerto.

A juicio del consejero no se puede coger solo la parte que interese de un informe de la Abogacía del Estado porque "no hemos estado cometiendo un delito desde entonces y el nuevo protocolo no establece nada que no se esté haciendo ya". "Este acuerdo viene a satisfacer una petición de la Autoridad Portuaria para poder recurrir a la Policía Local y lo único que hace es dar tranquilidad a los agentes porque la responsabilidad de lo que fuese será para quienes lo firmemos", ha resumido.