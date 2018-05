Hachuel rechaza medidas especiales para el colegio Príncipe Felipe y alega que hay presencia policial diaria

Desde hace más de un año, la Policía Local vigila y ordena e tráfico en la entrada y la salida de los alumnos del colegio Príncipe Felipe, para evitar que el trasiego de porteadores sean un obstáculo o incluso un peligro. Una medida adoptada, explicó el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, con el consenso de la dirección del centro, el profesorado e incluso la asociación de madres y padres y que sigue siendo efectiva a día de hoy, pese a la denuncia de MDyC, respaldada por Caballas, de problemas diarios.

Hachuel sí admitió que los atascos diarios de la N352 suponen un problema, pero es un problema “que afecta a todos”, pero negó tajantemente que los porteadores sean hoy por hoy un problema para los escolares. Un problema que, según apostillo Mohamed Alí, líder de caballas, carece de una solución integral al tratarse de un centro de la periferia. “Si los alumnos del Príncipe Felipe no fuesen los que son, no pasaría lo que está pasando, todo el mundo sabe que no se toleraría”, barajó Alí. “Aunque le moleste el término a su compañero Aróstegui es el hecho fronterizo”, alegó Hachuel, “es casi e primer edificio al lado de la frontera, no es un problema de alumnado o que sean de tal o cual condición”.

La diputada proponente, Fatima Hamed, de MDyC, a quien Hachuel le agradeció el tono al contrario que a Mohamed Alí, admitió que la presencia policial es diaria pero pidió al Gobierno “un esfuerzo adicional” que finalmente el Gobierno rechazó, al igual que rechazó la posibilidad de habilitar como aparcamiento una parcela cercana, al tratarse de suelo privado.