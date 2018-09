Hachuel rechaza señalar al responsable del error humano en las oposiciones a la Policía Local

politica

El presidente de la Ciudad y del PP Juan Vivas, sigue deshojando la margarita: se presenta, no se presenta, a las elecciones municipales de 2019, a la vuelta de la esquina. Una decisión que aseguró este jueves lejos de los micrófonos que aún no tiene tomada y que respetará los tiempos del partido. Una decisión que ha vuelto a abordar hoy esta vez en el Consejo de Gobierno que él preside insistiendo en la misma idea, que aún no hay decisión, y que eso sí, está dispuesto a presentarse “si el partido considera que es el mejor candidato”, un partido que, por otra parte, dirige él mismo.