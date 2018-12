Hachuel relata su mediación con Marruecos para desatascar la frontera el pasado fin de semana

La Ciudad, y en concreto el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, está alerta ante un nuevo fin de semana de colapsos en la frontera en víspera de Nochevieja, escarmentados tras el caos del puente de Navidad aunque las previsiones apuntan a que el tránsito de viajeros será inferior estos días.

Hachuel ha relatado su experiencia personal el pasado fin de semana en la explanada de embolsamiento, donde fue testigo de cómo muchos de los viajeros llevaban varias horas de espera ante los repentinos controles de Marruecos. El consejero del Gobierno local ha relatado cómo cruzó a Marruecos para mediar con el jefe de Aduanas marroquí para buscar el modo de agilizar el paso o, en su caso activar el protocolo con Protección Civil y Cruz Roja para repartir “mantas y bocadillos” entre los súbditos marroquíes atrapados en Ceuta.

No fue necesario, explicó Hachuel: “El jefe de Aduanas marroquí me prometió que iba a agilizar la situación y que antes de las 12 de la noche estaría despejado. No fue a medianoche sino a las 2 de la madrugada, pero cumplió su compromiso y no fue necesario activar el dispositivo de Protección Civil y Cruz Roja”.