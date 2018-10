Hachuel no sabe por qué la secretaria y el interventor son accidentales desde hace años pero “no es por falta de voluntad política”

Cada año, en su informe correspondiente, el Tribunal de Cuentas recuerda al Gobierno de la Ciudad que debe sacar a concurso las plazas de interventor y secretario general, ambas ocupadas de forma provisional desde hace casi dos décadas pese a que la Ley exige que sean en propiedad para garantizar su independencia, al tratarse de dos puestos que han de fiscalizar la legalidad de la acción del Gobierno. Una obligación que el pasado jueves volvió a recordar UGT, exigiendo al Estado que aplique el 155 al Gobierno de Ceuta por incumplir flagrantemente la Ley desde hace años.

Para el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, esta petición de aplicación del 155 “está fuera de lugar”, alegando que, si tanto el interventor como la secretaria están en situación irregular desde hace décadas “no es por falta de voluntad política” y asegura que, tras la reunión con UGT y el resto de los sindicatos “se evacuará consulta con los servicios técnicos correspondientes”. Pero, matiza, “no son trámites fáciles, escapa al deseo del político, que plantea los deseos y luego hay que pisar tierra y hacer lo que se tiene que hacer”.

Una respuesta desconcertante teniendo en cuenta que la Ley precisa claramente que estos puestos han de ser ocupados por personal con habilitación nacional, cuando la realidad es que ambos están ocupados de forma accidental con funcionarios no habilitados para ese puesto y desde hace casi dos décadas, algo que vienen recordando desde el Tribunal de Cuentas yy UGT desde hace años también. “Sin duda, 16, 17, 18 años es demasiado tiempo para cualquier cosa, pero evidentemente si no se han concretado antes, desde luego no ha sido por falta de voluntad política, probablemente no le puedo decir por qué ha sido porque no lo sé, pero seguramente han surgido inconvenientes, si no se hubiese hecho”.