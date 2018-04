Hacienda se disculpa por cobrar a los discapacitados por los vados y buscará cómo devolver lo pagado

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha entonado el mea culpa por haber cobrado a los discapacitados una tasa especial por disponer una plaza de aparcamiento reservada, un “error” que achaca a la modificación del censo de ocupación privativa del dominio público y anuncia que la Comisión de Hacienda buscará el modo legal de devolver lo liquidado y asegurarse de que no se volverá a emitir un recibo.

Una propuesta que aceptaron los grupos por unanimidad no sin antes afear al Gobierno que mientras proclama su apuesta por la accesibilidad cobre una tasa por una plaza de aparcamiento reservada para discapacitados. Una interpretación que Chandiramani consideró “torticera” y a la que rechazó responder, “sobre todo cuando estoy reconociendo el error en público”. Una explicación que finalmente aceptó Ciudadanos, grupo proponente, aunque recordó que la Ciudad, “por error”, ha aplicado una tasa que no existe, equiparando el vado para personas con discapacidad a los vados para carga y descarga. Un “sablazo” que, para MDyC, no es sino parte de la “tendencia del Gobierno de morder a los más débiles para recaudar”. Hamed pidió por su parte un padrón fiscal “correcto”, porque, a su juicio, “no se puede separar bonificaciones y rentas”.

Tampoco terminaron de convencer las explicaciones a Caballas que recordó que se trata de una ordenanza de hace dos décadas, que nunca se había cobrado antes y que, “de media” cada recibo ronda los mil euros.

Quién tomó la decisión

Caballas, aunque agradeció el mea culpa del Gobierno recordó que lo único claro es que alguien tomó la decisión de cobrar una tasa inexistente. “El hecho imponible en ningún momento contempla que pueda cobrarse, son cobros indebidos y la administración deberá hacer una revisión de oficio y hacer una devolución directamente”, argumentó Alí, para el que cualquier otra decisión será injusta al entender que el error es del Gobierno y se trata de un cobro indebido.

“Usted no puede decir que han sido los servicios técnicos quienes han ordenado cobrar esto porque la ordenanza es de 1998, que pasaba antes, que no querían cobrarla, no la conocían… o que alguien les ha dado la orden de aplicar la tasa de manera extensiva con una interpretación muy peculiar”, alegó Alí, sin encontrar respuestas a las preguntas.

Chandiramani subrayó que el Gobierno no dice a quién cobrar ni dónde se cobra y los servicios fiscales tienen autonomía. “He asumido que hemos cometido un error yque no tenía que haberse cometido y vaos a corregirt la situación” promertio que el proceso de decv¡volucvión será rápido

Polémica paralela

La única polémica de este punto no estuvo en el fondo, ni en la forma, sino en el orden. La coalición Caballas reclamó la alteración del orden del día al comprobar que Ciudadanos, formación que por sistema rechaza cualquier moción que provenga de los de Mohamed Alí -por su presunta implicación en el Caso Emvicesa- llevaba antes una moción casi idéntica. Cambio en el orden del día que rechazó Vivas, eso sí, agradeciendo la “sinceridad” del portavoz localista al explicar el motivo. Un rechazo que Vivas explicó irremediable “cuando el argumento es que yo quiero hablar antes que el otro porque el otro lo ha registrado en primer lugar”, lo que para el presidente no es sino “vanidad personal”.

“Usted un par de meses atrás no habría hecho lo que ha hecho hoy”, reprochó Alí recordando que en numerosas ocasiones se ha cambiado el orden del día. “Simplemente estoy aplicando el reglamento”, rebatió el presidente.

Al no permitirse el cambio del orden del día la polémica sobre los vados se debatió dos veces, una a iniciativa de Ciudadanos, que recabó la unanimidad de los presentes y una segunda de manos de Caballas que, como intuía Mohamed Alí, recibió la acostumbrada abstención de MDyC y de Ciudadanos, pese a que la moción era idéntica a la debatida y aprobada por unanimidad anteriormente.