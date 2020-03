Hernández avala a Pérez para seguir en la Mesa de la Asamblea y en su VPO de Serrano Orive

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha adelantado este martes que la Ejecutiva socialista discutirá este miércoles a qué persona postulará al día siguiente para ocupar una de las Vicepresidencias de la Mesa Rectora de la Asamblea, responsabilidad retribuida con 50.303 euros al año (más plus de residencia y trienos, en su caso, hasta ahora).

En rueda de prensa ha confiado en que se revalide la apuesta por Cristina Pérez sin que su situación en las VPO de arrendamiento de Serrano Orive construidas para favorecer la emancipación juvenil, que de momento se ha negado a abandonar pese al requerimiento de Emvicesa, sea un obstáculo a juicio de Hernández para ello.

"Estamos muy satisfechos con la labor que ha hecho nuestra compañera Cristina en la Mesa Rectora, donde ha jugado un papel en positivo que ha contribuido a la toma de decisiones tanto a favor del consenso como en representación de la oposición real, no solo del PSOE", ha señalado Hernández, quien opina que Pérez "va a seguir contando con el respaldo de la Ejecutiva".

Con respecto a su negativa a salir de la promoción de viviendas públicas, el secretario general del PSOE ha argumentado que no tiene por qué irse sin una sentencia aunque la Administración le haya conminado a hacerlo tras dejar de cumplir los requisitos establecidos para ocupar una de esas casas. "Es una cuestión sobre la que tendrá que dictaminar la Justicia: hasta que no haya una sentencia no podemos tomar decisiones contradictorias con nuestras ideas y pensamientos iniciales, por lo que hoy por hoy debe ser la candidata a ocupar un puesto en las Vicepresidencias de la Mesa", ha completado.

En rueda de prensa, Hernández se ha referido a la reestructuración del Gobierno de Vivas como un simple "cambio de cromos" pensado para liberar una Vicepresidencia de la Mesa, la de Dunia Mohamed, que pasará a ser consejera, y dársela "a un diputado del partido de la ultraderecha", en alusión a Francisco Javier Ruiz, de Vox, que al abandonar su puesto en la Policía por la política perdió buena parte de sus ingresos habituales.

"Había que darle una salida a uno y esta es una manifestación clara y evidente del pacto que existe entre el PP y la ultraderecha, como también se reflejó en los Presupuestos, en cuya votación otros partidos se pusieron de perfil y se abstuvieron", se ha referido al MDyC también sin citarlo explícitamente. Los socialistas ni siquiera acudirán este miércoles a la toma de posesión de los nuevos vicepresidentes y consejeros del Ejecutivo local.