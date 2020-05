Hernández advierte que de momento, ni moción de censura ni 7,2 millones

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha asegurado este miércoles que su partido no piensa ni maquina ninguna moción de censura contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por mucho que le considere "un obstáculo" para el futuro y el desarrollo local.

"Ahora mismo la situación no da para eso y el PSOE no se está planteando buscar una mayoría porque los números no dan con independencia de que Vox se haya desmembrado, ni siquiera contando con los no adscritos", ha descartado que los socialistas estén intentando encontrar un tránsfuga más en las del PP o en las de Juan Sergio Redondo. "Por mi cabeza no pasa ningún planteamiento en este sentido", ha zanjado.

El líder de la oposición en la Asamblea también ha repetido que tampoco ve, a corto plazo, factible el pago de los 7,2 millones que por la desalación de agua y el hecho fronterizo reclama la Ciudad de 2019 y 2020. En el mejor de los casos, ha venido a decir, se cobrará en 2021, pues ha recordado que la prioridad ahora es la lucha contra el coronavirus y que ese asunto se tratará en la redacción de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"El Gobierno de la Ciudad no hizo los deberes a tiempo en 2019, demoró sus tareas con respecto a años anteriores, y eso ha sido un coste a la hora de retrasarse la llegada del dinero, y ahora la prioridad es atender con medidas de carácter sanitario, económico y social todo lo derivado de la pandemia: después vendrá lo demás, ahora hay otras urgencias", ha resumido.

Preguntado por la reivindicación del Ejecutivo local de más fondos estatales para atender a los menores extranjeros no acompañados, Hernández se ha ceñido también a la última respuesta por escrito del Gobierno central al respecto: es una competencia de la Ciudad que se seguirá "cofinanciando".