Hernández culpa al PP de que el vecindario de Residencial Galera deba soportar "lo inaguantable"

politica

El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, asegura que lo único que ha salido de la planta de 'Excavaciones Cariño' ha sido "humo de aceite de un motor, no polvo", y que solo ha ocurrido un día porque la Policía Local ha certificado que no hay máquinas y no se hace nada no autorizado. El consejero cuestiona que exista un informe de Fomento denunciando la manga ancha de Medio Ambiente pero asume que "sería grave".