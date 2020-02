Hernández insinúa que la hostilidad marroquí puede estar motivada por la influencia de Vox sobre Vivas

El secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, ha ofrecido este viernes su punto de vista sobre la denominada crisis del pescado que ha eclipsado una situación que viene de largo como es la dificultad creciente desde hace tiempo para que fluyan los productos en cualquier dirección por el paso fronterizo del Tarajal y que es ahora mismo la punta del enorme iceberg que lastra la economía local por cuánto tiene de simbólico. Y lo ha hecho para mostrar su confianza en el trabajo que está desarrollando Delegación del Gobierno y de paso señalar que en la situación actual tal vez esté pesando en la actitud del país vecino el creciente poder e influencia de VOX en el Gobierno de la Ciudad. Preguntado directamente por si esa “hostilidad” de Marruecos con el asunto de la frontera pueda tener que ver por el apoyo de VOX al Gobierno y viceversa no ha dudado en alentar la teoría:

“Yo creo que Marruecos está perfectamente enterado de todo lo que acontece al otro lado de la frontera. Esto yo pienso que es un condimento que se muestra palpable y que lógicamente no agrada seguro a las autoridades marroquíes, que el Ejecutivo Local del PP se deje arrastrar por lo que dice un grupo político como VOX que ya todos conocemos como piensa”, ha afirmado el líder de los socialistas.

La teoría de Hernández ha dejado un tanto estupefacto al portavoz del Gobierno local, Alberto Gaitán: "Ya es lo que nos falta, que Marruecos diga en un régimen democrático, social y de derecho como el español qué partidos pueden o no existir... En cualquier caso aquí no hay ningún gobierno de coalición y el conflicto se origina en agosto de 2018 en Melilla, cuando Vox ni siquiera estaba en el Parlamento nacional". "Lo que nos falta es que quiera dirigir también el régimen democrático de este país", ha apuntado.

Si hay hostilidad o no por parte de Marruecos, el líder de la oposición cree que “puede dar a pensar que se está dando una situación de estas características” por la postura que está adoptando Marruecos”. Aún así, Hernández ha puesto en valor las buenas relaciones que siempre han existido entre ambos países, aunque no ha dejado pasar la ocasión para atacar a Vivas:

“Lo que tenemos que hacer es no echar más leña al fuego, sino todo lo contrario, intentar buscar soluciones de una forma conjunta. A mí me sorprende que el señor Vivas muchas veces hable de lealtad, de lealtad institucional, yo creo que en este caso no está aportando absolutamente nada, dentro de esa convivencia que debe haber entre la Administración General del Estado y la propia Administración Autonómica. No me parece correcta la actuación que está teniendo el señor Vivas, discrepo mucho de esas formas y desde luego desde que está llevado de la mano del grupo político VOX, las decisiones que está adoptando son absolutamente contrarias a los intereses generales de nuestra ciudad”, ha afeado Hernández.

Antes de mirar en esa dirección había negado que el último conflicto abierto por Marruecos pudiera estar motivado por alguna clase de salida de tono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su reciente visita al país vecino.

“El ministro Marlaska no creo que haya habido ningún tipo de desavenencia en este sentido porque es muy respetuoso, muy protocolario, sabe defender los intereses de Ceuta y Melilla, pero desde luego nunca va a llegar a un conflicto que pueda desencadenar problemas diplomáticos entre ambos países”, ha despejado Hernández.

El líder socialista ha reconocido estar informado de primera mano por las gestiones de Delegación, Salvadora Mateos está este viernes en Madrid para abordar el asunto con la secretaria de Estado de Exteriores, Cristina Galash. Y ha mostrado su seguridad de que la problemática fronteriza se ha abordado en las reuniones mantenidas tanto por Exteriores como por Interior con Marruecos en semanas precedentes. “Son cuestiones mayores, de Estado y siempre en la agenda oficial son objetivos prioritarios. Otra cosa es que todo esto requiera confidencialidad y guardar sigilo, discreción y cautela como requieren unas relaciones de tan alto nivel”, ha explicado el socialista.