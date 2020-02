Hernández señala negligencia de Vivas en la gestión para los 7,2M y Gaitán pregunta: “primera o decimoséptima versión”

Que las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad (PP) y el Gobierno de la nación (PSOE) están rompiendo la habitual cortesía y línea de colaboración que había imperado hasta la fecha es un hecho palpable que se traduce en declaraciones altisonantes que son más bien cuchillos dialécticos dirigidos a la otra parte desde que Vivas decidiera romper con el PSOE de Manuel Hernández para apoyarse en VOX. Nunca hasta la fecha se le había escuchado al Ejecutivo una dureza verbal como la actual para referirse al Ejecutivo de Moncloa –ni en tiempos de zapatero–. Y como gota que colmó el vaso o detonante de ese crecimiento de la hostilidad verbal están los famosos 7,2 millones de euros que reclama el Gobierno de la Ciudad en transferencias por diversos conceptos como el del coste de la desalinización de agua. Este viernes, cuestionado al respecto, el secretario general de los socialistas ha señalado directamente, por primera vez, al Ejecutivo de Vivas, al que acusa ahora de no hacer las cosas bien y adelanta que será el propio Ministerio de Hacienda quien aclare los detalles, sin dar más pistas. Ha encontrado pronta respueta por parte del portavoz del Gobierno Local, Alberto Gaitán.

Por partes. El líder de la oposición en la Asamblea de Ceuta, Manuel Hernández, ha expresado que cree que “los deberes no se han hecho de forma correcta por parte del Ejecutivo Local. Hay deficiencias o incidencias que desde luego repercuten en que la decisión que se haya adoptado de esa congelación estén todavía en ese impasse en el que nos encontramos”.

Hernández ha anunciado que será el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda quién dé las razones y los porqués de la situación y ha apuntado “defectos de forma del procedimiento” que justificarían la congelación de la transferencia que reclama el Ejecutivo de Vivas: “Todo tiene un porqué”, ha afirmado Hernández, después de mantener una reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la pasada semana y preguntar e interesarse por el asunto, tal y como le había venido demandando el propio Ejecutivo.

“Vivas tiene mucha culpa de que esta situación sea así. Él ha intentado extrapolar y echarle toda la culpa al Gobierno de la Nación, incluso a mí personalmente, llamando traidor al presidente del Gobierno y lo ha puesto de ladrón al Consejo de Ministros, sino directamente el señor Vivas sí a través de su partido, el PP, y él es el máximo responsable del partido y de la institución. Y yo digo que el señor Vivas se encuentra en horas bajas y en el peor momento de su vida política”, ha explicitado Hernández, que da por hecho que tan pronto como la Ciudad corrija algunos asuntos llegarán los 7,2 millones, pero ha declinado aventurar plazos.

Sus palabras han encontrado respuesta apenas minutos después por parte del portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, que ha manifestado desconocer si esos buenos augurios que Hernández percibió tras su encuentro con Ábalos "son su primera versión o la decimoséptima" y ha incidido en que "no sé por qué insiste con lo mismo cuando la Ciudad se puso en contacto en septiembre para renovar esos convenios, que se solían firmar el 4 de diciembre".

"En años anteriores no hizo falta llamar y esta vez se hizo porque era un Gobierno nuevo, pero ya he relatado que hasta el 10 de noviembre decían 'no preocuparos' y después 'tenemos un problema", ha recordado el también consejero de Hacienda, que ha lamentado la falta de respuestas del Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

"Lo que tiene que hacer el señor Hernández es insistir a su partido, que ostenta el Gobierno de la Nación, para que ese dinero venga cuanto antes porque nos corresponde, porque hemos hecho esos gastos, porque hemos colaborado y porque lo que hace falta es una política decidida y urgente que acabe con la incertidumbre", ha declarado Gaitán.

Hernández no ha hecho sino reiterar en su comparecencia ante los medios que “el Gobierno de la Nación está muy pendiente de la situación de Ceuta”, que él y su equipo han vuelto a trasladar hace escasos días en esa reunión con Ábalos y otros responsables federales del partido.

“El Gobierno de la nación está por la labor de que a Ceuta no le falte absolutamente de nada y de potencia a Ceuta para que no tenga ningún problema de financiación en ese sentido, pero las cosas hay que hacerlas bien. Hay unas cuestiones de fondo que no se han hecho bien por parte del Ejecutivo Local y en esta ocasión hay que sacarle los colores al señor Vivas. Eso no quiere decir que no vaya a llegar el dinero. NI mucho menos, pero las cosas hay que hacerlas bien. El señor Vivas que no se crea que es un buen gestor cuando lleva 19 años gobernando y los problemas estructurales que tenemos y todos conocemos lejos de solucionarse continúan agravándose”, ha aclarado Hernández.