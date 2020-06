Hernández: “Vox no quiere que los ceutíes sin recursos reciban el Ingreso Mínimo Vital”

El PSOE ha recurrido este jueves a un tuit de Vox (“Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España”) para criticar que los de Santiago Abascal "pretenden cronificar la pobreza y la vulnerabilidad de los españoles". También en Ceuta, donde ha acudido al líder de ese partido de hacer "declaraciones xenofobas y excluyentes".

“Ceuta y todos los y las ceutíes deben saber y conocer que el partido de ultraderecha Vox no quiere que las personas y las familias en riesgo de exclusión y sin recursos de nuestra ciudad reciban el Ingreso Mínimo Vital”, ha proclamado Manuel Hernández, que opina que "ya no es solo que no quieran que los ceutíes sin recursos y en riesgo de exclusión reciban esta ayuda, que han ridiculizado con frases como la 'paguita o el sueldecito del Nescafé', sino que además critican al PSOE por poner a disposición de los ciudadanos nuestras sedes y nuestro personal para ayudar a la tramitación de las solicitudes".

El líder del PSOE ha asegurado que no pretende "sacar rédito electoral" de la medida: "Le tenemos que hacer saber a los representantes del fascismo en Ceuta que los socialistas, por principio de solidaridad, llevamos mucho tiempo atendiendo a las familias en riesgo de exclusión y sin recursos en nuestras sedes a la hora de hacer los trámites para la solicitud de becas o la declaración de la renta, por citar algunos ejemplos", ha recordado.

"Para nosotros es una obligación moral”, ha resumido Hernández, que ha animado a los de Vox a "que sean valientes, se quiten la máscara, y les digan a los ceutíes que no quieren que los que no tienen recursos y están en exclusión reciban el Ingreso Mínimo Vital". "Mientras, nosotros seguiremos ayudando a estas personas, al igual que aplaudiremos cualquier iniciativa en este sentido, proceda de donde proceda y la haga quien la haga”, ha advertido.