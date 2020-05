Interior calma a Vox: los terroristas no vuelven del Estado Islámico saltando las vallas de Ceuta y Melilla

El Ministerio del Interior ha aclarado a Vox que no, que no hay indicios serios para establecer ninguna relación "entre los inmigrantes que saltan la valla en Ceuta y Melilla y el elevado número de retornados a Marruecos desde el Estado Islámico", como planteó la diputada ultraderechista Macarena Olona en una pregunta por escrito al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En los intercambios de información con terceros países, sobre todo Francia y Marruecos, "no se ha detectado que el salto de las vallas de Ceuta y Melilla sea una vía preferente de retorno de los yihadistas", ha tranquilizado el Gobierno central a la parlamentaria.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están realizando una gran tarea en la lucha contra el terrorismo yihadista, un esfuerzo que, sin duda, ha proporcionado mayores niveles de seguridad y tranquilidad para nuestra sociedad democrática y que incluye tareas de investigación sobre diferentes ámbitos donde pudiera darse el proceso de radicalización violenta y sobrediferentes perfiles de terroristas, incluidos los denominados retornados", contextualiza Interior.

Este tipo de terrorista constituye, de hecho, "una preocupación constante" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han identificado y detenido "un buen número de ellos" en los últimos años. Igualmente, se comparte información de los combatientes terroristas extranjeros con países socios y aliados, especialmente con los de la Unión Europea, "al objeto de identificar posibles retornos al espacio común compartido".

A este respecto, la identificación de los retornados como un foco de atención ha sido una constante en los últimos años y a nivel estratégico "ha sido objeto de tratamiento en el contenido de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, aprobada en enero de 2019".