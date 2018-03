Interior recuerda que los menores extranjeros no son "un problema policial": "No son delincuentes"

Durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, en la que ha comparecido, entre otros temas, a petición de Ciudadanos por la situación de los MENA en Ceuta y Melilla, Nieto ha aclarado que la atención y la custodia de estos jóvenes no es competencia de su departamento, sino de las comunidades autónomas que son, además, quienes coordinan todas las acciones necesarias con la Fiscalía de Menores.



"No son de mi competencia porque no son delincuentes", ha insistido el secretario de Estado, para señalar que, según los informes que existen sobre esta materia se sabe que los MENA entran en España, principalmente, de dos formas: o a través de la carretera, a pie, o desde otros pasos fronterizos de forma ilegal, pero también de forma legal y acompañados de sus padres que, después, "les abandonan de forma consciente" en territorio español.

Nieto apunta que el objetivo de los ejecutivos regionales en estos casos es intentar dar a estos niños "una atención que merecen y un apoyo y consideración especial", en parte, para conseguir su integración y evitar problemas de convivencia.



El portavoz de Interior de la formación naranja, Miguel Gutiérrez, ha pedido a Nieto un "respeto" para los habitantes de Ceuta y Melilla que, según ha indicado, ven el problema de los MENA como un "problema de orden público" del que, a su juicio, el Ministerio del Interior no se puede desligar. "Yo no he dicho que sea un problema policial, yo le pido que su Gobierno colabore con las comunidades autónomas", ha apuntado.



Durante su intervención, el diputado naranja ha enumerado ante el secretario de Estado varios casos en los que menores internados en centros de Ceuta y Melilla han fallecido, destacando lo que ha considerado ciertas deficiencias, tanto de investigación como de actuación. Una de ellas, según ha indicado, se ha producido en un centro de menores infractores por lo que, según ha indicado, "habría una



En este sentido, Nieto ha reconocido problemas de convivencia. "Pero no podemos echarle a la Policía por problemas de convivencia", ha respondido, para señalar que el hecho de que el menor estuviera en un centro de infractores no les atribuye una responsabilidad.