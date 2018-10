Juan Bravo carga contra Pedro Duque en el Congreso

El portavoz de Ciencia e Innovación del Grupo Popular, Juan Bravo, ha afirmado que “la dimisión del ministro Pedro Duque no la pide el PP, la pidió Pedro Sánchez con sus palabras en 2015”.

En este sentido, ha recordado que en febrero de ese año el ahora presidente del Gobierno calificaba de “inmoral” que el número tres de una organización crease una Sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondía, por lo que decía que “si tenía en su Ejecutiva Federal o en su dirección alguien con una Sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le tocan, esa persona estaría fuera al día siguiente”. Estas palabras las pronunció Sánchez en febrero de 2015 cuando, según Juan bravo, “pensaba que no iba a gobernar y que no iba a tener que aplicar esa receta a sus propios ministros”.

“El problema es que Sánchez se presentó como adalid de la superioridad moral prometiendo limpieza y la realidad es que en estos casi cinco meses está demostrando algo muy diferente”, ha subrayado el portavoz popular, quien ha remarcado que “este es el Gobierno de la mentira desde sus inicios, ya que dijo que convocaría elecciones pero está atornillado en La Moncloa, dijo que no pactaría con populistas y ahora su ministro de Presupuestos es Pablo Iglesias”.

En su intervención durante la interpelación del Grupo Popular al Gobierno sobre el uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de miembros del Ejecutivo socialista y el compromiso del presidente de expulsar de su partido a quien lo haga, el portavoz popular ha lamentado que el ministro Duque no aporte pruebas que aclaren las dudas en torno a su Sociedad, se niegue a comparecer en el Congreso y delegue esta interpelación en la ministra Montero. “Esconderse para no dar explicaciones comienza a ser una seña de identidad de este Gobierno”, ha aseverado Bravo, quien ha apuntado “Sánchez es el presidente del equipo que miente”.

MENTIRAS DE PEDRO DUQUE

“Miente Pedro Duque cuando dice que compró esas viviendas a través de una Sociedad porque era lo normal pero su primera vivienda la adquirió de otra forma, dice que el objetivo social de esa empresa era la promoción, construcción y venta de inmuebles pero no parece que ese fuera su fin, miente cuando dijo que utilizó esta fórmula porque viajaba mucho pero no alquiló el inmueble hasta seis meses después, miente cuando dijo que el Gobierno promocionaba esta fórmula pero los miembros del gabinete de Zapatero lo han desmentido, y miente cuando dice que no tuvo beneficios fiscales pero hasta que el PP no cambió la norma sí los tenía”, ha relatado Juan Bravo.

Además, ha añadido, “el ministro Duque no ha presentado las pruebas del autoalquiler, las facturas, sus declaraciones de impuestos y las cuentas de su Sociedad, tampoco ha presentado el informe de los asesores fiscales que hace semanas anunció, ni las posibles correcciones de los errores. Y ante preguntas de los periodistas sobre estos asuntos, ha denunciado Juan Bravo, el titular de Ciencia decidió acabar con la rueda de prensa y asegurar que no presentaría esos documentos porque “es demasiado, ya que son papeles internos de la Sociedad”.

Con este caso, ya son seis ministros del Gobierno afectados por conductas reprochables, recordó Bravo. “Dos ministros han dimitido ya, dos están en la puerta, un quinto tiene una sanción por utilizar información privilegiada y otra ministra no declara correctamente sus inmuebles”, ha concluido.