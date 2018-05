Julio Basurco abandona la dirección de Podemos Ceuta “para ser un militante más”

Una dimisión de su papel protagonista en Podemos Ceuta que es más bien un paso al lado. “Quiero dejar claro que no me voy a ningún sitio, no entiendo la vida sin militancia política y el partido político en el que milito es Podemos, que ha sido es y será la herramienta política más útil para el cambio”

Basurco ha explicado que la decisión se tomó “hace bastantes meses”, casi un año dejando que fuese el partido quien marcara los plazos. “Y no ha sido hasta hoy que me han dejado hacer pública esta decisión”.

Se abre ahora un proceso interno para elegir el nuevo coordinador o coordinadora en Ceuta, la nueva cara visible de Podemos en la ciudad autónoma, un proceso que no tiene fecha aún pero que se resolverá en los próximos días, precisó Basurco, que terminó su última comparecencia, arropado por los aplausos de sus compañeros.