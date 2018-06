Lopera ya estudia qué hacer en el INGESA y la Delegación apuesta por radioterapia pública

El ex director territorial del INGESA, Jesús Lopera, ha recibido el encargo del nuevo equipo de la Delegación del Gobierno que lidera Salvadora Mateos y, como su jefe de Gabinete, Juan Hernández, para elaborar un estudio sobre "la situación actual" de la Sanidad en la ciudad autónoma y sobre cómo mejorarla.

Ambos han terminado confesando este viernes en rueda de prensa que, si Lopera quiere, volverá al que fuera su cargo político porque "no hay nadie mejor, ni como profesional del sector ni como gestor, para llevar las riendas del INGESA", donde "puso en marcha el Hospital Universitaria, en el que antes el PP había colocado muchas primeras piedras pero ninguna puerta".

Además, Mateos y Hernández han anunciado que su intención en materia sanitaria es "recuperar lo desandado" durante la etapa de Rajoy en La Moncloa y, entre otras cosas, han dejado entrever que si de ellos depende el servicio de radioterapia se prestará en el Hospital Universitario de forma pública, no externalizado como lo ha planteado el Gobierno de Vivas.

Este probable cambio de criterio llega cuando 'GenesisCare', la empresa a la que la Ciudad Autónoma ha concedido una parcela junto al Hospital para levantar una clínica radioterápica privada, ya tiene licencia de obras provisional para comenzar la obra, algo que todavía no ha sucedido, presupuestada en 5 millones de euros.

La delegada no ha querido abundar en ese punto porque quiere guardarse alguna "sorpresita" pero Hernández ha sido claro al repudiar que la Administración haya llegado a argumentar que algunas prestaciones médicas pueden ser "deficitarias", ya que desde su punto de vista el beneficio económico de un servicio sanitario no puede ser nunca la prioridad a la hora de considerar su implantación o no.

Más allá de Lopera y ya con Susana Pulido y Roberto Rodríguez en el equipo de Mateos junto a Hernández, a la delegada le falta por incorporar otro asesor. Para seguir sustituyendo cargos de la Administración del PP como el de la Dirección Provincial de Educación, por ejemplo, la nueva titular de la institución de la Plaza de los Reyes se ha dado "quince días".