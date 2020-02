López formará parte de las comisiones de Migraciones, Igualdad y Memoria Histórica 

López, que este viernes ha participado en la constitución de todas las comisiones, recuerda que la postura de Vox es clara sobre los asuntos que se abordarán en las tres de las que formará parte. Así, en la Comisión de Memoria Histórica, la diputada señala cómo el partido “ha mantenido que no queremos repetir el pasado ni la confrontación”. “No tiene sentido retrotaernos al pasado con la intención de revivir una confrontación que no existe en la calle, como el actual gobierno pretende”, advierte López para añadir: “Queremos la derogación de la ley de Memoria Histórica, hecha por políticos y no por historiadores, y a través de la cual tienen el objetivo de imponer una única visión de los hechos ocurridos”. Por ello, Vox insiste en la derogación de está ley y en “su sustitución por una ley de concordia que, en lugar de utilizar a los fallecidos con fines políticos, favorezca la reconciliación entre los españoles de todas las ideologías”.

Desde la Comisión de Migraciones, López tiene claro que el objetivo será trabajar para “acabar con el efecto llamada” y recuerda que para Vox es prioritario “romper con las mafias y con las ONG que colaboran con ellas”. “Queremos la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, al igual que la de aquellos inmigrantes que estén de forma legal en el territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido un delito grave”, subraya la diputada.

“En Vox apostamos porque la inmigración se afronte atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante”, manifiesta López, como ya hizo en campaña donde también se insistió en que Vox propone que se establezcan cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que compartan idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.

Respecto a Igualdad, en cuya comisión también estará presente, la diputada por Ceuta insiste: “En Vox queremos la derogación de la ley de violencia de género y toda norma que discrimine a un sexo u otro”. “La apuesta de Vox para ser iguales es una ley de Violencia Intrafamiliar que proteja por igual a hombres, mujeres, niños y ancianos”, afirma.

Por otro lado, el senador de VOX por Ceuta, Juan Ros, ha preguntado al Gobierno, quien tiene las competencias sobre la pesca, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, por qué no ha evitado el declive de este sector en Ceuta y Melilla, ciudades con una larga tradición pesquera.

Planes de Empleo

Por otro lado, VOX ha preguntado por las listas de los Planes de Empleo que se publicaron el pasado otoño. El senador recuerda que el diputado Francisco José Ruiz Enríquez solicitó el pasado octubre al Servicio Público de Empleo Estatal el número o porcentaje de beneficiados en los Planes de Empleo, según su nacionalidad. Pero todavía no se han facilitado los datos.