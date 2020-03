López, Merelo y el resto de mujeres de Vox, en contra del 8-M como "día del odio hacia el hombre”

Vox ha lanzado este domingo su propio manifiesto con motivo del Día de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Bajo el título 'No hables en mi nombre', las mujeres de Vox "alzan la voz frente a las consignas de la izquierda": "No somos víctimas y no nos representa un día pensado por y para la extrema izquierda, donde las consignas más repetidas hablan de subvertir el orden del mundo y donde se colectiviza a la mujer y se nos presenta como parte de un movimiento social", subraya el texto que leía este sábado Rocío Monasterio al finalizar la Asamblea General de Vox.

Monasterio comenzaba su discurso nombrando a Clara Campoamor y asegurando que las mujeres del partido no dependen “del género” y disienten de aquellas que “pretenden convertir el día” del 8-M “en el día del odio hacia el hombre”. “En la España de hoy, no nos representa una ministra como Irene Montero que pretende imponernos un discurso que nos colectiviza a todas”, manifestaba Monasterio como portavoz de las mujeres de Vox añadiendo que tampoco lo hace la “totalitaria Carmen Calvo y su soberbio ‘no bonita'”.

Las mujeres de Vox, como la diputada por Ceuta, Teresa López y la senadora, Yolanda Merelo, lo tienen claro: “No nos representan las que hacen del ecologismo su bandera política que solo puede ser defendido por la izquierda. Tampoco las que piensan que la justicia española se dedica a perseguir a las víctimas”, como señalaba este manifiesto leído por Monasterio y al que se adhiere Vox Ceuta.

“Tratan de imponeros a la ideología de género y quieren eliminar la frontera biológica entre el hombre y la mujer”, alerta Vox en este manifiesto por el 8-M en el que también se denuncia cómo el feminismo de la izquierda se olvida de los abusos a niñas tuteladas por el gobierno de Baleares o el ataque continuo a aquellas mujeres que discrepan. “Soy mujer y no seré dócil ni sumisa ni callaré ante vuestros ataques”, concluye este manifiesto.