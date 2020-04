López pregunta por qué no se permite a los militares desplazados ir a sus domicilios en otras provincias

La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ha interpelado directamente al Gobierno de Sánchez solicitándole respuesta por escrito sobre la orden de no dejar desplazarse a los militares al domicilio familiar cuando este no sea la residencia habitual. López pregunta al Ejecutivo si cree acertada la decisión de que los militares no puedan ir a sus domicilios en días de descanso cuando no residan en el municipio de destino. La diputada nacional de Vox por Ceuta recuerda al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que debido a la alta movilidad de los militares, muchos tienen a su familia en una localidad diferente a la de destino y acuden a visitarla los fines de semana o cuando están de permiso. Sin embargo, “ante la nueva orden dada durante el Estado de Alarma, los militares no podrán desplazarse a su domicilio familiar los fines de semana debido a las denuncias de la Guardia Civil a militares interceptados en la carretera en días de descanso”, critica López.

Ante esta situación, López quiere que el Gobierno se pronuncie sobre si cree acertada la decisión cuando “miles de militares están realizando turnos de trabajo de varios días continuos, sin horario establecido, durante el Estado de Alarma”. Asimismo, pide que se aclare qué “criterio objetivo” se ha seguido para “dictar esta nueva orden” y, por último, pregunta cuándo tiene planificado el Ejecutivo “suprimir esta orden para volver a dejar a los militares desplazarse para ver a sus familias en sus días de descanso”.