El Gobierno responde a López que se han hecho todos los test necesarios en la Policía y la Guardia Civil

La diputada de VOX por Ceuta, Teresa López, lamenta que el Gobierno siga eludiendo su responsabilidad directa sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en esta ocasión, a cuenta de las pruebas de la Covid-19. La parlamentaria ceutí defiende que se deberían haber hecho pruebas a todos los miembros de Policía y Guardia Civil. Sin embargo, se han efectuado test a menos de la mitad de la plantilla en cada cuerpo en Ceuta, aunque inicialmente estaba previsto que todos los policías nacionales fueran sometidos a la prueba del coronavirus.

Asimismo, la desescalada prevista en ambos cuerpos ha sido diferente, estando todos los agentes de la Benemérita a pleno rendimiento ya en mayo y planeándose en el CNP una vuelta a la normalidad en tres fases. Cuestiones por las que la diputada nacional de VOX preguntó al Ejecutivo en mayo.

Ahora el Gobierno de la Nación ha contestado a López. No obstante, no da respuesta concreta ni a una cuestión, ni a la otra. En una respuesta tipo, como las que acostumbra a dar a la diputada de VOX, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se escuda en decir que "tanto la Dirección General de la Policía como la Dirección General de la Guardia Civil adoptan todas y cada una de las instrucciones sanitarias que emanan que la autoridad competente, el Ministerio de Sanidad, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

Por otra parte, señala el Gobierno que “no ha existido ningún tipo de discriminación” como la mencionada por López y asegura que se han practicado “todos los test necesarios conforme a los presupuestos establecidos en igualdad de condiciones para ambos cuerpos policiales”. “Al final, la autoridad competente, que no es otra que el Ministerio de Sanidad, no consideró oportuno hacerle las pruebas a todos los policías y guardias civiles a pesar de que ellos han estado en primera línea frente al virus protegiéndonos mientras ha durado el Estado de Alarma”, lamenta López, que cuestiona por qué no se han hecho test masivos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para la diputada de VOX por Ceuta, el hecho de que se haya hecho la prueba de la Covid-19 a una cuarta parte de cada cuerpo en la ciudad es “un nuevo despropósito y un nuevo abandono del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “No se ha discriminado porque se ha hecho el mismo número de test en la Policía y en la Guardia Civil, es cierto, pero la realidad es que se deberían haber hecho pruebas a todos los agentes por seguridad”, apostilla López.