Los empleados de sectores "no esenciales" no deberán ir a trabajar las dos próximas semanas

Los empleados de sectores "no esenciales" (en general, todo salvo lo relacionado con la alimentación y su distribución y la producción ligada al ámbito sanitario, Fuerzas de Seguridad, medios de comunicación...) no deberán ir a trabajar desde el lunes hasta Jueves Santo. Tienen un "permiso retribuido recuperable", según ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros aprobará esa medida en una reunión extraordinaria este domingo.

"Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas", ha afirmado Sánchez en una comparecencia en Moncloa.

El presidente ha explicado que esa medida "se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales" y no conllevará una rebaja de sueldos, aunque las horas perdidas habrá que recuperarlas cuando se supere la crisis sanitaria. "Durante estos días los trabajadores recibirán su salario con normalidad y recuperarán las horas de trabajo no prestadas de forma paulatina y espaciada en el tiempo", ha explicado Sánchez.

Sánchez, que hasta ahora se había negado a paralizar por completo la actividad, ha explicado que el Gobierno toma una decisión "tan contundente y tan dura" por la cercanía de la Semana Santa. El objetivo es ayudar a reducir el número de contagios y, por tanto, a que el sistema sanitario no colapse, especialmente en las unidades de cuidados intensivos

"Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio, resistencia y moral de victoria. Hay quienes aprovechan para vocear y otros trabajan con abnegación. Hay quienes buscan sacar ventaja y otros se esfuerzan por colaborar", ha expresado el presidente.