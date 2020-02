Marruecos ofrece salida “ventajosa” a los stocks de Ceuta, a la que ve como ciudad “turística”

La sangre no llegará al río, como también intuye la Administración General del Estado. Ceuta no sucumbirá económicamente “asfixiada” por Marruecos. Eso dicen al otro lado del Tarajal. El Reino alauita, han asegurado a Ceutaldia.com fuentes que han tenido contacto directo con sus jerarcas regionales, “no le va a negar el pan” a la ciudad autónoma como punto “turístico”. No como polo de exportación de todo tipo de productos y mercancías que, entiende Rabat, no solo minan su capacidad de recaudación impositiva sino que también ponen en riesgo la salud de su población e incentivas otras amenazas.

Según las personas consultadas por Ceutaldia.com, el plan del país vecino es que Ceuta sea, en relación con Marruecos, “una ciudad turística” en cuya frontera se diferencia claramente “una compra de particulares y cualquier otra dedicada a la reventa”. Mientras, ofrecerá medidas paliativas para los damnificados sin culpa.

“El país vecino está muy preocupado no solo por el comercio transfronterizo sino también por el 'karkubi', las drogas psicotrópicas, etcétera, pero tienen la esperanza de que Ceuta sea una ciudad turística a la que los ciudadanos marroquíes puedan ir a comprar y traerla sin problemas”, han resumido.

La “tensión” y la “desafección” generada por las restricciones y el control exhaustivo (con funcionarios propios, turistas en general, pasaportes, mercancías...) o el descontrol absoluto (con migrantes nacionales menores y adultos...) implantados en la frontera no se verán agravados este lunes, ni por Marruecos, como ha corrido el rumor en Ceuta, ni por España, como se ha difundido en redes sociales al otro lado del Tarajal.

Para los comerciantes caballas se ha habilitado una dirección de correo electrónico (scv@douane.gov.ma) y un número de teléfono (00212 643 710481) para “atender todas las solicitudes que se cursen desde Ceuta”

“El sellado de ciudadanos marroquíes para acceder a Ceuta”, ha ampliado, “se ha exigido siempre para aquellas personas dedicadas al porteo, por lo que es normal que se siga pidiendo cuando uno vuela a Tánger y pretende salir por la ciudad autónoma, como si lo hace por Tánger-Med... Es normal”.

Al margen de esa concepción general, que choca diametralmente con la sensación de ahogamiento económico que diagnostica el Gobierno de Ceuta en las decisiones adoptadas por las autoridades marroquíes, Aduanas del país vecino ha puesto en funcionamiento un departamento exclusivo para atender a todos aquellos empresarios ceutíes con stocks en sus almacenes, de modo que puedan tramitar su entrada en Marruecos vía Algeciras y Tánger-Med en condiciones “ventajosas”.

Para ellos se ha habilitado una dirección de correo electrónico (scv@douane.gov.ma) y un número de teléfono (00212 643 710481) para “atender todas las solicitudes que se cursen desde Ceuta” desde el convencimiento de que “el fin del porteo ha tenido consecuencias en las existencias de todos aquellos empresarios cuyos negocios estaban enfocados en su totalidad a Marruecos”.

Los comerciantes locales podrían beneficiarse de “unas condiciones de importación muy especiales y con importantes descuentos” que “en la práctica podría significar disponer de sus mercancías en Marruecos en condiciones iguales a cuando las tenían en Ceuta”, pero “conforme a las normas aduaneras y dentro de los grados de flexibilidad y de gracia en ellas contenidas”.

De momento, de forma “experimental”, según las mismas fuentes, Aduanas de Marruecos ya ha procedido al despacho de varios contenedores “con un resultado muy satisfactorio para quienes aceptaron esta vía de salida”. “Se han dispuesto dos personas con dedicación exclusiva y con instrucciones claras y precisas para que los trámites puedan realizarse con la máxima agilidad”, han añadido.

Un “fleco pendiente” es el relacionado con las mantas a la espera de determinar “el precio del kilogramo de este producto”, aunque “las posiciones no están muy distantes y se espera un acuerdo en los próximos días de modo que el stock de los empresarios ceutíes pueda pasar en buenas condiciones a los mercados marroquíes, en especial al de Castillejos, en el que deben recalar en primera instancia”.

Asociación en Tánger

Farid El Hattachi, un transitario con sede en Tánger que cuenta con la confianza de los responsables de Tánger Med, ha intermediado en este proceso gracias al departamento de Prevención de Conflictos de Aduanas de Marruecos, estuvo en Ceuta y mantuvo contacto con varios colectivos que le trasladaron sus preocupaciones por la frontera. En esa visita le acompañó Abdelmalik Mohamed, presidente de Residentes Ceuta .

Aduanas de Marruecos ha propuesto a los empresarios ceutíes que creen una asociación en Tánger “para poder ser atendidos como colectivo preferente”. Un “conocido y veterano empresario ceutí dedicado al textil” tiene “todas las papeletas” para presidir la nueva entidad, que “ya cuenta con las bendiciones de los máximos dirigentes de todo el conglomerado de Tánger Med, en especial la del director general de Tánger-Tetuán-Alhucemas”.

Según el presidente de Residentes ceuta, “la opción que ofrece Aduanas de Marruecos resulta interesante y soluciona en gran parte el problema de los stocks para que puedan acogerse a ella de forma voluntaria todos los empresarios caballas que lo deseen”.