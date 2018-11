MDyC acusa al Gobierno de mentir en el Pleno sobre las instalaciones deportivas

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) interpelaban en la última sesión plenaria, concretamente el día 31 de octubre, acerca del mantenimiento de las instalaciones deportivas haciéndose eco de las quejas de usuarios de las pistas deportivas de Santa Amelia, La Libertad, Campoamor y Guillermo Molina. Deficiencias que el Gobierno puso en duda a sabiendas que ese mismo día, denuncia MDyC, “se firmaba por parte del concejal responsable –el mismo que negaba problemas- la adjudicación del “Servicio de reposición de centralitas y mezcladoras de agua caliente para duchas, reposición de motor y sondas de humedad interior y exterior de deshumectadora y reparación de motores del circuito de depuración de las piscinas” por 14.379,86 euros”.



“Ahí, sin ningún sonrojo ni pudor, el responsable máximo del área de Deportes, el señor Carreira, nos contestaba que ya estaban “trabajando en ello” y que por supuesto que conocía las carencias pero que los problemas se debían a que los proveedores no habían suministrado aún determinadas piezas como las precisas para que algo tan sencillo como una ducha antes de usar las piscinas municipales, no fuera un calvario ni una tortura para todas los usuarios”. Todo ello mientras Se firmaba la adjudicación el día 31 en base a un informe de necesidad del mismo día 31, reprochan.



MDyC considera que se vuelve a poner de manifiesto la “calidad” y la “ética” de “quienes componen la caterva del Desgobierno del Sr. Vivas, donde son capaces de mentir a la ciudadanía y a sus representantes sin pudor alguno con tal de intentar salir airosos. Nos causa auténtica vergüenza ajena el nivel político alcanzado por representantes de este tipo que no mueven un dedo por solucionar nuestros problemas, los problemas de los ceutíes porque la desidia y la inacción es su marca de origen y porque sólo actúan si desde la oposición les ponemos al descubierto”.