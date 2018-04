MDyC acusa a Néstor García de supuesta prevaricación por la paralización de las obras del Puente Quemadero

La planta de aglomerado sigue generando polémica en la gestión pública del Gobierno del PP de Ceuta. Tanto así, que la ausencia de tal planta ha servido, según denuncia el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), de excusa a la empresa que ejecutaba las obra del nuevo vial del Puente Quemadero para dejar la obra a medias. A la obra sólo le queda precisamente el asfaltado del vial. La obra no se culmina, la empresa alega esa excusa con el plazo de ejecución vencido y sobrepasado y el Gobierno no tramita sanción alguna a la adjudicataria del trabajo, en lo que para el diputado de la formación, Reduan Mohamed, podría suponer una prevaricación por parte del consejero de Fomento, Néstor García.

“Este vial del puente quemadero está pendiente únicamente de ponerle el aglomerado para culminar el vial y sorprendentemente se ha puesto la excusa de que no se puede terminar porque en Ceuta aún no contamos con una planta de aglomerado. Sin embargo, ésta no puede ser ninguna una excusa para que una empresa incumpla un contrato y deje sin acabar una obra pública, máxime cuando no aparece esta condición ni en el contrato ni en los pliegos. Es incomprensible que habiendo culminado con creces el plazo de ejecución el Ejecutivo local no haya expedientado aún a esta empresa”, ha denunciado en un vídeo el diputado del MDyC.

“Luego se atreve a decir Vivas que el PP no tiene ninguna empresa amiga. A los hechos nos remitimos señor Vivas. En este caso podríamos estar hablando de una presunta prevaricación del consejero de Fomento que en este caso es el responsable de que no se hayan puesto aún en funcionamiento los servicios de inspección y control con los que cuenta la ciudad y no se haya sancionado aún a esta empresa”, ha rematado Mohamed.

El Gobierno de la Ciudad negó al inicio de la legislatura el permiso a una conocida empresa local el permiso para la culminación de una importante inversión que tenía ultimada para construir precisamente esa planta de aglomerado que permitiría abaratar el coste del asfaltado en la ciudad haciendo innecesario el transporte de este material en barco en bañeras calientes. Entonces la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Emilio Carreira alegó cuestiones medioambientales para negar tal permiso.

Tras aquella decisión y en el camino además de la polémica que surge ahora por el Puente Quemadero está también la resolución del contrato para el reasfaltado que parece urgente de buena parte de las vías de la ciudad. La empresa que se lo llevó, lo hizo con una importante rebaja sobre el precio de licitación y a la hora de actuar apenas sí lo ha hecho como reconoció el Gobierno recientemente, que prevé hacerle una nueva encomienda de gestión a Tragsa, al tiempo que ahora sí –los problemas medioambientales han desaparecido sin más explicación- concederá permiso para la instalación de dicha planta de aglomerado.

“Lo peor de todo, lo más grave, es que esta desidia, pasividad e intolerable inacción por parte del Partido Popular perjudica gravemente el interés general de los ceutíes, que vemos como volvemos a ser engañados por las falsas promesas de este irresponsable gobierno que vemos que es incapaz de resolver los problemas de los ceutíes”, ha censurado Reduan Mohamed.

Para el diputado de MDyC lo sucedido en el Puente Quemadero es otro ejemplo perfecto de porque su formación considera “que el Gobierno del PP a través de su habitual desidia e inacción perjudica gravemente el interés general de los ceutíes y favorece el interés particular de unos pocos”.