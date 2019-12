El MDyC alerta de que la recaudación del IPSI cayó en noviembre "a sus niveles más bajos"

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha vuelto a cargar este martes contra el "bipartito sumido en la apatía y falto de ideas" que según dice forman el PP y el PSOE "del señor Ehrnández" tras conocer que los ingresos debidos al IPSI "fueron en noviembre los peores de los últimos once años para el de Importaciones y de quince años para el Operaciones Interiores, unos datos altamente preocupantes y que deberían provocar una reacción de nuestras autoridades locales y nacionales".

Para el MDyC, la caída de la recaudación "a los niveles más bajos en años" se debe "no solo al cierre del comercio transfronterizo, sino sobre todo a la falta de una política decidida de apoyo a nuestro comercio local, tanto de la administración local como de la estatal, mientras el Bipartito del Sr. Vivas decide entregar a la multinacional TRAGSA las obras locales, el Gobierno central del PSOE del Sr. Hernández retira las subvenciones de 7,2 millones de euros que estaban definidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, prorrogados para 2019, subvenciones que, en el caso de la desalanización del agua el Gobierno Canario, sí ha recibido y los ceutíes debemos contentarnos con un “aval” de quien ni siquiera ha formado Gobierno, si estando en los PGE no las envían, no parece que lo hagan con un documento de quién no tiene capacidad para comprometer a un Gobierno futuro".

"Tanto el PP como el PSOE abandonan a los ceutíes a su suerte", ha lamentado la formación de Fatima Hamed, "preocupada" por la tesorería de la Ciudad y un posible retraso en sus pagos, "que ya se sitúan en 90 días de demora". "Muchos empresarios siguen sin recibir los pagos de ciertas empresas municipales, como el hotel, que les ha condenado a reducir su campaña de Navidad ante la falta de liquidez", ha alertado sobre lo que podría suceder en diciembre.

A juicio del MDyC, "el Bipartito del Sr. Vivas apoyado en la muleta del PSOE del Sr. Hernández sigue sumido en su inacción y desidia sin tomar medidas que apoyen al comercio local, a lo largo de las dos décadas en que se ha apoltronado en el Ayuntamiento, todos los sectores económicos han sufrido el abandono más absoluto". "Hemos planteado la realización de un plan de reestructuración del sector comercial que por un lado permita la jubilación anticipada a personas que hayan cotizando 20 ó 25 años y se encuentren por encima de los 45 años, edad a la que es difícil acceder a un puesto de trabajo en el mercado actual y por otro una serie de fondos que permitan la actualización de las empresas y su adaptación a nuevos sectores que permitan generar una nueva economía en la ciudad, pero el bipartito solo hace promesas", ha contrapuesto.

El Movimiento reclama "una solución estable a los ingresos de Ceuta a través de la valoración del coste de todos los servicios asumidos y su incorporación a una legislación que asegure, esté quien esté en el gobierno, la llegada de los recursos imprescindibles para mantener los servicios que los y las ceutíes debemos tener igual que el resto de españoles, pero parece que los dos partidos nacionales, PP y PSOE", ha criticado, "no lo ponen en marcha ante la necesidad de contar con otros apoyos para gobernar, a los que sí les facilitan esos recursos (Canarias, Cantabria, Cataluña, País Vasco o Teruel, por citar algunas actuales)."

"Nuestra tierra necesita soluciones que pasen por un proyecto de futuro para Ceuta, ya que hasta ahora la respuesta a los problemas de Ceuta siempre es la misma: palabras vacías de contenido;mientras el pequeño empresariado ceutí, los y las autónomas, los trabajadores son los que deben sufrir la incapacidad para activar la economía", ha resumido el MDyC.