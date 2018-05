El MDyC intuye que el PP diseña los Planes de Empleo para "colocar a quienes desea"

El MDyC ha lamentado este viernes que, por "reiterativos" y por "dejar fuera a los más desfavorecidos", los Planes de Empleo que propone el Gobierno de Vivas "no solucionan el grave problema de la economía ceutí". "No tienen en cuenta ni las condiciones económico sociales de los desempleados, ni la repetición en los mismos, ni la antigüedad en las listas del SEPES... Solo buscan mantener el granero de votos, no solventar los problemas de nuestra economía", ha denunciado.

Desde su punto de vista, los programas educativos vienen a "tapar las carencias con las que se encuentra la Educación en nuestra ciudad, provocada por los recortes y la falta de inversión de los gobiernos del Partido Popular" y el resto "no buscan formar a nuestros desempleados en una serie de oficios y profesiones que les amplíe su empleabilidad, sino tan solo realizar actuaciones de entretenimiento con la que solventar las acciones que no puede realizar el Ayuntamiento por la destrucción de la administración municipal a la que ha conducido la nefasta gestión del Desgobierno de Vivas, donde se ha reducido en un 25% el personal del consistorio y ha generado la mayor deuda en las arcas municipales sin inversión productiva alguna".

Plantear su "autogestión" por falta de recursos en el SEPE de Ceuta no es más que querer "saltarse la ley" y l base de los Planes debería, para el Movimiento, estar "en la formación de nuestros desempleados en los sectores que quiere potenciar la Administración local".

Además, el MDyC no entiende "la exigencia del certificado de escolaridad para acceder a los niveles más bajos de contratación, como el de peón", ya que los coloca en una situación de partida de "exclusión de la población más vulnerable".

La formación localista ha reprochado al Ejecutivo local su "falta de diálogo", tras la que atisba una voluntad del PP de "seguir con la utilización electoralista de los Planes de Empleo, colocando a quienes ellos desean". Frente a ella ha reclamado de nuevo "transparencia" y "un componente formativo que facilite al final del período una capacitación laboral".

Finalmente, los de Fatima Hamed defienden que se dé prioridad "a aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentren sin ningún tipo de ingreso y lleven más tiempo en las listas de desempleados del SEPE, ya que resulta todo un despropósito y un motivo de frustración y desesperación que una de las únicas opciones de inserción en el mercado laboral y por tanto de tener unos ingresos para muchísimos ceutíes choque frontalmente con la selección que se realiza".