MDyC culpa a Vivas de que la gerente de Emvicesa cobre un plus de residencia del 63% y otro para “adecuar” su casa

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) acusa al PP de usar su mayoría en el Consejo de Administración de Emvicesa para aprobar la “chapuza” de contrato de la nueva gerente de la empresa de vivienda, cuyo único mérito, lamentan es pertenecer a una familia de rancio abolengo”.

El contrato de la nueva gerente de la empresa pública de vivienda, incluye un salario 5.000 euros mensuales, apuntalado recuerdan desde MDyC, con un plus de residencia que asciende al 63,11% del salario base y otro plus por adecuación de residencia. Concepto este último, ironizan, que “debe responder a que como en Emvicesa no hay chalecitos para la dirección, habrá que adecuarla la residencia para que pueda vivir al nivel que como nueva Corsaria de la Corte del señor Vivas le corresponde”.

Según explica MDyC en un comunicado, pese a sus quejasen el Consejo de Administración, el consejero de Fomento, Néstor García, ha insistido en que “no se podía cambiar ni una coma del mismo porque venía así del Consejo”, lo que, a juicio de la formación que lidera Fatima Hamed, “demuestra su sumisión absoluta a los deseos del señor Vivas, que es quien lo volverá a colocar en la lista, dándole igual tener que aprobar una ilegalidad”.

“La única urgencia era aprobar el contrato para que esta miembro de la Corte de los Milagros, cuyo mérito consiste en ser familia de largo abolengo del partido, no perdiera ni un solo día de su nuevo sueldo, ha dado igual que desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) hayamos denunciado la irregularidad del mismo, la duración indefinida, el plazo de tres meses de preaviso que condenará al nuevo gobierno que salga de las urnas en mayo a mantener a esta caterva hasta septiembre o pagar la indemnización correspondiente”.

El MDyC insiste en la necesidad de “profesionalizar” la gestión de las empresas municipales, “colocando al frente de las mismas a personas capacitadas profesionalmente, con experiencia y formación para hacerse cargo de una gestión eficiente y eficaz y abandonar el nepotismo con el que actúa el Desgobierno del señor Vivas premiando a su Corte de los Milagros con salarios que no se corresponden con las responsabilidades asumidas”.

MDyC recuerda que en la actualidad esta empresa no tiene prácticamente actividad, frente a otras que, con mayores servicios, personal y responsabilidades, sus gerentes cobran menos, “demostrando que solo se premia la lealtad a Vivas, no la gestión que se realiza”.