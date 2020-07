MDyC denuncia que ACEMSA pierde más de la mitad del agua que entra en sus tuberías

Según denuncia el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) las pérdidas de agua del ejercicio 2019 ascienden al 51,50% de la que se recibe. “Es decir más de la mitad del agua que compra nuestra empresa del agua la tira por las tuberías ante la pésima situación en que se encuentran la red de suministro, los contadores y el fraude existente”, explican.

Para el MDyC que “el Desgobierno del Sr. Vivas” alegue que dichas pérdidas no afectan a la facturación del cliente y que la producción de agua está subvencionada por el Estado, “son excusas insostenibles para justificar una nefasta gestión, perder la mitad del agua, que sí pagamos a la desalinizadora o a los suministradores de las fuentes de Benzu, se hace por la falta de control de la empresa municipal: primero por no controlar el fraude, segundo por no modernizar los contadores (que son de propiedad de la empresa y que nos sigue cobrando el alquiler como si fueran nuevos) y tercero por no acometer el cambio de la red”.

Para el MDyC el que la producción de agua esté subvencionada no justifica que la empresa pierda casi la mitad por su pésima gestión, unas pérdidas que pueden suponer unos 3 millones de euros el año pasado, calculan, y que se han incrementado un 40% en relación con el año 2018. “Básicamente las pérdidas se deben al mal estado de las tuberías de conducción, que en una decisión política del Desgobierno del Sr. Vivas se prefirió tirar el agua por esas tuberías dando servicio las 24 horas, que primero cambiarlas y luego asegurar el abastecimiento.

Desde el año 2003, estiman, las pérdidas pueden ascender a 40 millones de euros “siendo prudentes”, ya que, precisan, “algunos años se ha llegado a perder hasta el 75% del agua canalizada”. “Además este supuesto consumo, engañoso por perder la mitad del agua, ha llevado a construir una desalinizadora que cubre más del doble de nuestras necesidades, pues se estima un consumo real de unos 15.000 m3/dia como mucho (Acemsa cifra el consumo diario de 2019 en 24,800,14m3), pero se ha invertido en una desalinizadora de 40.000 m3. Una infraestructura que a quien más ha beneficiado es a la empresa constructora y explotadora de la desalinizadora que cobra hasta el último céntimo del agua que nos suministra y su construcción que ha costado en algunos tramos el doble de lo presupuestado”.

Las cantidades transferidas desde el Ayuntamiento a Acemsa en este periodo ascienden a más de 50 millones de euros, “cantidades suficientes para haber trazado una nueva red de abastecimiento, haber modernizado los contadores y controlado el fraude, pero que se ha preferido malgastar tirándolo por las tuberías, buscando el voto fácil de un servicio que nos cuesta, de una forma u otra el doble.”

Para el MDyC esta forma de “gestionar” supone unas graves pérdidas para las arcas municipales, “una nefasta gestión que antepuso los intereses personales del señor Vivas a los de la ciudad, prefiriendo perder la mitad del agua que invertir en ella, una fórmula populista de obtención de votos, que luego tenemos que pagar todos los ciudadanos”