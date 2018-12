MDyC denuncia la indiferencia del Gobierno ante un nuevo informe negativo del Tribunal de Cuentas

Según las estimaciones del Tribunal de Cuentas, el remanente de tesorería de 35 millones es realmente, si se computa todo lo que hay que computar, una deuda de 16’5 millones de euros, un desfase contable de más de 50 millones, desgranan desde MDyC, recordando que muchas de las observaciones del TCu las ha llevado a Pleno sin que el Gobierno haya hecho nada, com la gestión de Acemsa o de Amgevicesa, cuyo plan aparca, presupuestado en 22,8 millones, apenas genera un millón de beneficios al año. El TCu también lamenta la falta de información documental facilitada para calcular la deuda real del ICD, la falta de control en el pago de sentencias, las irregularidades en las Brigadas Verdes, donde hay quien cobra hasta 15 pagas cuando el máximo es 14; o la Federación de FDútbool de Ceuta, que no ha aclarado al TCu en qué ha gastado la subvención de la Ciudado, lo que es más grave, las más de 700 personas que se han quedado sin beca de estudios al no haber dotación presupuestaria.

Son solo algunos ejemplos, recuerda Hamed, de las muchas carencias y fallas que denuncia, reiteradamente, el Tribunal de Cuentas respecto a la gestión municipal de la Ciudad Autónoma y a las que, exige MDyC, el Gobierno debe dar las explicaciones oportunas.