El MDyC dice que Ceuta "ha dejado de ser una prioridad para el Estado"

El MDyC ha lamentado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por la ministra de Hacienda "demuestra la falta de compromiso del Gobierno del PSOE con nuestra ciudad, no solo por la caída de la inversión en nuestra ciudad, sino por el retraso de las mismas en el tiempo y la falta de nuevos proyectos" y que "nos hunde más en la crisis y nos dejan abandonados ahora que empieza a reactivarse la economía".

"El PSOE y su Gobierno de Pedro Sánchez demuestran que no tienen ningún interés en solucionar los problemas a los ceutíes", ha resumido a la vista de que el nivel de inversión prevista, "que puede ir a peor", está "muy por debajo de las necesidades que la sociedad ceutí necesita para salir de la crisis en la que el Desgobierno del Sr. Vivas nos ha sumido desde 2001 con su inexistente política económica convirtiéndonos en una ciudad subvencionada".

La distribución de las inversiones del Estado parece, según los de Fatima Hamed, "mirar por los intereses del PSOE, no por los ceutíes, que se ven otra vez abandonados por el Gobierno central, en esta ocasión el socialista, que continúa la línea seguida por el Gobierno de Rajoy".

Según el MDyC, desde 2014 hasta 2019 las inversiones regionalizadas han caído de 37,9 a 20,7 millones: "Se van acabando los proyectos y no se realizan nuevos, sobre todo en vivienda, sin un solo euro en el proyecto de neuvos PGE".

"Peor" es que la licitación no pase del 43% de lo presupuestado "tanto con el PP como con el PSOE" y mientras "los incentivos fiscales a sectores económicos sin la implantación de las imprescindibles infraestructuras que el Desgobierno de Vivas se niega a implantar suponen un brindis al sol para que los sectores de ocio tecnológico se implanten en nuestra ciudad se necesitan unos medios que no se tienen por la desidia y la inacción de esta Corte de los Milagros".

También ha lamentado el MDyC que no se incluyan en los PGE "la adaptación de las plantillas de la Administración General del Estado, ni en seguridad, ni en educación,ni en sanidad no solo no se incrementan sino que no se nos devuelve a los niveles anteriores a la crisis, lo que Ceuta necesita es complementar las plantillas necesarias de funcionarios para poder tener los mismos servicios esenciales que el resto de los españoles, y en algunos casos ese esfuerzo en número de efectivos debe ser superior por nuestra situación de frontera sur de Europa".

"Dejamos de ser una prioridad para el Estado, un Gobierno central que nos abandona cada vez más, cada año el presupuesto se reduce y sobre todo la ejecución del mismo, que es lo que demuestra que tanto para los Gobiernos del PP como para los del PSOE lo único que les mueve son sus intereses partidistas, pactando con otras entidades políticas mejoras en sus territorios para que le apoyen y olvidándose de las graves carencias de Ceuta. Por eso entendemos que nuestros intereses, los de los ceutíes, no pueden estar sometidos a los intereses de un partido estatal que solo miran por continuar en el poder, sea cual sea sus siglas", ha criticado a la vista de que "para el PSOE los proyectos como la carretera Puerto Frontera, la Nueva Comisaría, la Casa Cuartel de la Guardia Civil, la Base Única para Defensa, y sobre todo la falta de viviendas han dejado de ser necesarios para los ceutíes, se olvidaron de ellos, ahora vendrán a pedir el voto".