El MDyC y Cs exigen alternativas para las familias que deben salir de González de la Vega

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se ha reunido este miércoles con los vecinos del edificio municipal de González de la Vega que Emvicesa ya quiso subastar hace seis años, en la era de Márquez y López, un día después de que la Consejería de Fomento les haya instado a desalojar las viviendas y a entregar las llaves en un plazo de dos meses.

Los interpelados están "indignados" por la "falta de empatía" de la Ciudad con ellos cuando Néstor García "les ha asegurado que el primer objetivo sería realojarles para rehabilitar el inmueble". "Ahora, de golpe y porrazo, reciben una carta en la que se les informa que tienen un plazo de dos meses para abandonar el edificio y entregar las llaves", ha criticado la formación de Fatima Hamed.

El MDyC ha exigido al Ejecutivo local "que no deje en la calle a estas familias y proceda a su realojo inmediato, puesto que es el principal responsable de la situación en que se encuentra el edificio debido al abandono en que lo ha sumido". Asimismo, en el Movimiento no entienden por qué Servicios Sociales "ha adoptado una actitud y un comportamiento absolutamente pasivo y aún no se ha solucionado el tema del realojo de estas familias, que llevan mucho tiempo en la misma situación".

"Igual de incomprensible resulta que el concejal de Fomento no haya dado explicaciones respecto a este tema ni siquiera a las familias afectadas que aún están a la espera de ser recibidas por el mismo en una situación que no es más que un reflejo no sólo de los problemas de vivienda que existen en nuestra ciudad y muy especialmente de la pasividad y la desidia que adorna a todos los componentes de la caterva del Desgobierno de Vivas", ha concluido.

En otro comunicado, Ciudadanos ha criticado que el deterioro del edificio "se remonta a una década" y ha lamentado que "tanta dejadez y dejar pasar el tiempo por parte del Gobierno han agravado el problema". "El desalojo coge ahora por sorpresa a estas familias que tienen un plazo de dos meses para dejar vacías las viviendas de las que no son titulares ni inquilinos aunque llevan viviendo en ellas entre 10 y 35 años", ha protestado.

La formación naranja ha pedido al Ejecutivo de Vivas "una solución sensata para estos vecinos" y "que ofrezca alternativas considerando la situación en que se encuentra cada una de las familias afectadas".