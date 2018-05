El MDyC exige el cese del director del INGESA: “Decir que se paga el helicóptero es reírse de los ceutíes “

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) exigen el cese inmediato del director provincial del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) debido a que, mientras en el Pleno se debatía y aprobaba su propuesta de asumir el coste del transporte en helicóptero de los enfermos que deben recibir el tratamiento en la Clínica de Algeciras, el “irrespetuoso e irresponsable” Fernando Pérez-Padilla anunciaba que el INGESA pagaba el cien por cien del billete en ese medio “y que el único problema que existe es el retraso en el abono del mismo”.

“Anunciarlo el día que el Pleno del Ayuntamiento debate asumir el coste, sólo demuestra que este individuo juega con el dolor ajeno, la utilización política que ha hecho de los enfermos le incapacita ni un segundo más para continuar al frente del INGESA en nuestra ciudad”, exigen, considerando además que es responsable de “su nefasta gestión, donde la falta de personal hace que no se preste la atención adecuada, donde las listas de espera se cierran para que no se incrementen, donde hay que esperar una media de 75 días, donde no es capaz ni de ponerse de acuerdo con la estructura central sobre la implantación de la radioterapia en nuestra ciudad”.

“Si este individuo tiene ambiciones políticas que no sea a costa de los enfermos y ya que no va a tener la dignidad de dimitir, el MDyC exige su inmediato cese”, reivindican en un duro comunicado.