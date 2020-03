El MDyC exige la continuidad de la zona de embolsamiento y de su personal

MDyC reclama la continuidad de la zona de embolsamiento de vehículos que van a cruzar la frontera habilitada en Loma Colmenar, así como de toda la plantilla contratada, de un servicio al que el Ejecutivo de Vivas puso fecha de cierre a falta del presupuesto necesario que debe aportar el Gobierno central.

El próximo 31 de marzo acaba la prórroga que el ejecutivo local se dio para cerrar la zona de embolsamiento ante la falta de pago de los fondos presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, prorrogados para el 2019, recuerdan desde MDyC. Y no parece que vaya a haber cambios: “el Gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos no ha enviado, ni parece que tenga intención de hacerlo”, lamentan en un comunicado, señalando de paso la responsabilidad del PSOE ceutí y Delegación de Gobierno.

“La falta de capacidad de influencia del Secretario General del PSOE y de la Delegada del Gobierno, sumidos en una guerra interna que impide solucionar los problemas de la gente de Ceuta, hace que los fondos sigan sin llegar a nuestra ciudad, a pesar del compromiso asumido por la Delegada una vez esté constituido el nuevo Gobierno, se les dé continuidad a los compromisos adquiridos con esta Ciudad Autónoma respecto a la desalinizadora, y en materia de seguridad y control de la frontera, pero los 7,2 millones siguen sin llegar para cumplir con los compromisos firmados”.

El MDyC exige al Ejecutivo de Vivas que, “mientras se solventa el traspaso de fondos, adopte una solución; primero para evitar los despidos de los trabajadores, los menos culpables del incumplimiento de las promesas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y en segundo lugar para evitar que el cierre de la explanada nos devuelva las colas a la carretera nacional”. Si no se toman medidas, advierten, las cartas de despido de los trabajadores de la empresa municipal AMGEVICESA empezarán a enviarse el próximo día 15 de marzo. “Desde el MDyC no creemos que el cierre de la zona de embolsamiento sea la solución, puesto que se ha convertido en un servicio esencial para la ciudadanía, evitando que el caos se apodere de toda la ciudad”.

Desde MDyC reprochan la falta ese interés por Ceuta del Gobierno de Pedro Sánchez: “El nuevo gobierno del PSOE y Unidas Podemos tomaba posesión el pasado trece de enero, sabemos que Ceuta no es el principal quebradero del Presidente Sánchez, pero desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) sí entendemos que para la gente de Ceuta sí es su principal problema la situación actual de la frontera, el Gobierno de España no puede acrecentarlo olvidándonos y no enviando unos fondos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que instamos a la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo Local a negociar una solución que permita la continuidad de la zona de embolsamiento y de sus trabajadores”.