MDyC: "El Gobierno no sabe ni convocar las comisiones

La Comisión de Economía y Hacienda ha tenido que desconvocar y volver a convocar su sesión al copmprobar que el Reglamento impide que la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, al no ser un cargo electo, no puede ser miembro de la comisión y por lo tanto no puede presidirla ni tampoco convocarla, "tan sólo ser invitada a la misma", denuncian desde MDyC.

"Nadie parece conocer el nuevo Reglamento, que las constantes prisas para eludir la acción de la justicia hacen cambiarlo, provocando estos errores que hacen inviable un normal desarrollo de la actividad municipal", lamentan desde MDyC que acusa al "desgobierno" que "en vez de dedicarse a modificar la Ordenanza del IPSI o de luchar contra el fraude fiscal, o construir viviendas, o apoyar las iniciativas empresariales que generen empleo, el Desgobierno del Sr. Vivas se ha dedicado a crear dos reglamentos de la Asamblea y otro del Gobierno y los Servicios de la Administración que de nada sirven a la solución de los problemas de los y las ceutíes, lo único que han buscado es mantener el reparto de canonjías".

"Los datos del IPSI siguen en caída libre, en el mes de enero un descenso del 20,36% en relación al de 2017, son ya catorce los meses en que este tributo disminuye su recaudación, la peor serie conocida, mientras el Desgobierno del Sr. Vivas sigue sin tomar las medidas más urgentes que hagan cambiar la situación. Ni se lucha contra el fraude fiscal, ni se fomenta nuestro comercio local, ni se consiguen las infraestructuras en la frontera, ni se avanza en la subvención a los billetes de barco, las soluciones no existen con este grupo de incompetentes que ni siquiera son capaces de sacar adelante una modificación de una ordenanza", desgranan indignados.

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) exigen al "Desgobierno del Sr. Vivas" que actúe de forma inmediata para aplicar las medidas necesarias para incentivar la economía "y se deje de Reglamentos que sólo buscan mantener su Corte de los Milagros".