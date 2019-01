MDyC interpelará sobre la aplicación del SMI a los Planes de Empleo

Desde MDyC recuerda que la jurisprudencia ha considerado el Plus de Residencia como un complemento salarial del puesto de trabajo y no de carácter personal, por lo que no es absorbible ni compensable por su especial característica y por hallarse ligado a la radicación en determinadas plazas por razones de trabajo.



Para el MDyC el Ayuntamiento debe ser “el primero en defender nuestro Régimen Económico y Fiscal, y uno de los instrumentos que lo define es el plus de residencia, el pleno ya aprobó su inclusión en el Estatuto de los Trabajadores y el Desgobierno del Sr. Vivas debe dar ejemplo y cumplir los acuerdos plenarios”.