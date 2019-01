El MDyC pedirá a Mateos que los beneficiarios del próximo Plan de Empleo cobren 1.125 euros al mes

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha anunciado a última hora de la mañana de este miércoles tras decir la Ciudad que pagar el salario mínimo más plus de residencia (es decir, 1.125 euros al mes, "un salario digno" a su juicio) a los beneficiarios del próximo Plan de Empleo dependerá de la Delegación que va a solicitar a la institución de la Plaza de los Reyes que así lo haga.

"La defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) debe ser contundente, y dentro de ese REF se encuentra el Plus de Residencia, un concepto que es defendido por la Audiencia Nacional como un complemento salarial del puesto de trabajo y no de carácter personal, que no es absorbible ni compensable por su especial característica y por hallarse ligado a la radicación en determinadas plazas por razones de trabajo", ha defendido el Movimiento.

Para los de Fatima Hamed "aceptar las condiciones de la patronal de absorber este plus no solo va contra nuestra jurisprudencia, sino que pone en grave riesgo la existencia del Plus de Residencia en nuestra ciudad, no solo por la legislación laboral del Partido Popular que daba prioridad a los convenios de empresa provocando la pérdida de este derecho a cientos de trabajadores y trabajadoras ceutíes, sino porque esta nueva interpretación abre la puerta a que desaparezca en su totalidad tanto en la esfera privada como en la pública".

"Los Planes de Empleo deben servir para incrementar la empleabilidad de nuestros desempleados, no para ser un nido de enchufismo donde colocar a los que se desean para alimentar una red clientelar que les mantenga en el poder, y seguiremos exigiendo que sean transparentes para que todos los desempleados y desempleadas tengan las mismas oportunidades de acceder a los mismo, con un salario digno para que se les forme en unas actividades que puedan darle un futuro en nuestra ciudad", ha añadido.