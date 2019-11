El MDyC pide que se garanticen las nóminas en las empresas municipales aunque falten los viceconsejeros

Según ha podido saber el MDyC, informan en un comunicado, una vez los siete viceconsejeros han dejado de ser empleados del Ayuntamiento, se les ha dado de baja en todas las aplicaciones de la administración local no pudiendo acceder a la firma digital para autorizar el pago de las nóminas de las empresas de las que sí siguen siendo Presidentes.

“La falta de planificación del Bipartito del Sr. Vivas, mantenido del PSOE del Sr. Ehrnández, incapaz de afrontar la realidad de nuestra administración local, provoca que se produzcan desajustes en los que ningún miembro de su Corte de los Milagros piensa, encontrándonos en que quienes tienen firma para autorizar los pagos, no pueden hacerlo al no ser personal del Ayuntamiento y no poder acceder al programa GRETA para autorizar los pagos”.