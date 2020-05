El MDyC pide una rampa de acceso directo al mar en La Almadraba u otro punto fuera del puerto

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se ha alineado este domingo con quienes reclaman una rampa de acceso directo al mar para usar sus embarcaciones. "Desde que desapareció la rampa que existía junto al puente del desdoblamiento, los amantes al mar no han podido tener acceso público a sus embarcaciones", ha lamentado en un comunicado.

Tras varias iniciativas ante el Pleno, ese déficit sigue sin cubrirse "y todas aquellas personas con algún tipo de embarcación de recreo o moto acuática no cuentan con un sitio desde el que acceder al mar".

"El problema se agrava cuando ahora, ya no sólo es que no exista una rampa pública, si no que ni siquiera pueden acudir a la rampa privada, a pesar del exceso de su precio (actualmente ronda los 1.100 euros desde esta fecha a septiembre), puesto que todas las plazas están ocupadas", ha añadido el Movimiento.

La formación localista considera que "esto supone que muchos propietarios de algún tipo de embarcación no van a tener medios para acceder al mar y se exponen a ser sancionados si lo hacen por otra ubicación".

Desde el MDyC entienden que "si por parte de la Delegación del Gobierno no se ha hecho nada al respecto (más allá de solicitar informes negativos) debe ser el ayuntamiento el que tome la iniciativa de una vez por todas e instale la rampa en cualquier lugar factible para ello, como por ejemplo La Almadraba". Para lograrlo pedirá al consejero de Medio Ambiente que tome el liderazgo de la propuesta.