MDyC pide que la televisión pública vuelva a retransmitir los Plenos en directo

A la propuesta de MDYC se han sumado PSOE y Ciudadanos y desde el PP, la presidenta del Consejo de Administración, Kissy Chandiramani, que ha dado la “evasiva” por respuesta, lamentan los localistas, limitándose a ““tomar nota” para pronunciarse posteriormente, “en su caso”. Más críticos son desde MDyC con la “sorprendente” respuesta de la gerente de la televisión pública, Cristina Díaz, que, según los localistas, considera una “aberración” emitir íntegras y en directo las sesiones plenarias. “Debe ser que su visión de la información pasa por loar a quien le ha puesto a dedo y olvidarse de dar las noticias conforme a un mínimo código ético, solo hay que ver cómo se ha cubierto la noticia sobre el auto del Caso EMVICESA”, lamentan desde MDyC en un comunicado.

Una crítica a la dirección que MDyC se cuida de no hacer extensiva a la plantilla: “No nos cabe la menor duda de la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, sin perjuicio de que puedan darse directrices políticas por parte de los miembros del Desgobierno del Sr. Vivas, quienes utilizan descaradamente la televisión de todos en su beneficio”.

MDyC retoma así una reivindicación que ya llevó a Pleno en 2015 y que volvió a rescatar en el debate de Presupuestos, recordando que fue el consejero responsable de RTCE en 2015, Emilio Carreira, quien alegó que no se retransmitían “porque no lo ve nadie”. El MDyC entiende en cambio que “la transparencia en una sociedad democrática es esencial para que la ciudadanía se encuentre totalmente informada, por ello consideramos que no se puede ni se debe privar a los ceutíes que lo deseen, de seguir los temas que se debaten en el Pleno de la Asamblea y que en mayor o menor medida, afectan a su intereses”.