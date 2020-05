El MDyC teme que la CHG esté "presionando" a la Ciudad con el informe del PGOU para no pagar el IBI

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha instado este lunes al Gobierno de la Ciudad a exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que concluya los informes que en octubre se comprometió a elaborar cuanto antes y que en marzo decidió externalizar para que la Administración local pueda concluir el nuevo PGOU, que los localistas ven "imprescindible" para "poner las bases del nuevo modelo de desarrollo económico".

"En infinidad de ocasiones la actitud del Ejecutivo local hace que las decisiones importantes para que Ceuta tengan futuro se pospongan ad infinitum sin lograr un nuevo modelo económico para nuestra ciudad", ha lamentado el MDyC pese a que el Gobierno de Vivas no ha dejado de reclamar dicho dictamen.

El MDyC "no comprende" por qué la CHG presentó en septiembre pasado alegaciones al nuevo PGOU, aprobado inicialmente cinco años atrás, por no incluir informe sobre inundaciones".

"Lleva desde 2014 dando vueltas sin ser capaz ninguno de los irresponsables que ha pasado por Fomento de aprobarlo para su envío a Madrid y su aprobación definitiva y no queremos ni pensar", han elucubrado los de Fatima Hamed, "con que el retraso en la realización se deba a una supuesta presión para que se le perdonen las cantidades que por Impuestos sobre Bienes Inmuebles debe a la Ciudad, que cada año no solo se lo comunica, sino que se le reitera la cantidad que debe de cada uno de los años anteriores que no ha pagado y que es toda una década".

Por ello, el MDyC ha instado a la Confederación a que "cumpla como un buen contribuyente" y a que "acelere la realización del Informe que nos permita pasar a la siguiente fase de aprobación del PGOU", algo "absolutamente necesario de forma inmediata para permitir que nuestra economía tenga al menos una seguridad jurídica sobre el planeamiento urbanístico y los empresarios y las empresarias puedan tomar sus decisiones".

"El tener paralizado una herramienta como el PGOU solo impide nuestro desarrollo económico y social, por ello el MDyC, desde que llegó al pleno municipal, ha impulsado su aprobación, que en la situación actual es más urgente y necesario", ha zanjado el Movimiento en un comunicado.