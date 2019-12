MDyC: "El tiempo nos da la razón y no habrá PGOU tampoco este año"

MDyC da por perdido el PGOU. Tampoco se aprobará en 2019. "Como ya hemos denunciado desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en infinidad de ocasiones la desidia y la ineptitud del Desgobierno del Sr. Vivas hace que las decisiones importantes para que Ceuta tengan futuro se pospongan ad infinitum sin lograr un nuevo modelo económico para nuestra ciudad".

La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la rescisión del contrato de Limpieza Viaria son dosdelas cuestionespendientes:,"Ninguna de las dos va a tener una solución en este año, como ya adelantamos en múltiples ocasiones".

"La razón esgrimida por el ejecutivo del Sr. Vivas es ahora que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha presentado alegaciones al nuevo PGOU, algo que no comprendemos cuando el documento se aprobó inicialmente en agosto de 2014 y desde entonces lleva dando vueltas sin ser capaz ninguno de los irresponsables que ha pasado por Fomento de aprobarlo para su envío a Madrid y su aprobación definitiva, pues recordemos que nuestro Ayuntamiento no tiene competencia para dar el visto bueno definitivo al documento y que debe ser ratificado por el Gobierno de España", apuntan, lamentando que "la principal preocupación es que el PGOU sirva para mejorar la situación de la ciudad, sobre todo su desarrollo económico y social y que no sea en perjuicio de los y las ceutíes, sin embargo la inutilidad que demuestra el Desgobierno del Sr. Vivas para aprobarlo solo puede significar que el futuro de Ceuta poco le importa al PP del Sr. Vivas y al PSOE del Sr. Hernández que le mantiene en el poder a cambio de 15 sillones, pero sin mover un dedo por defender a nuestra ciudad".