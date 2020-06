El MDyC no ve argumentos "legales, objetivos o sanitarios" para suspender la fiesta de Aid El Kebir

La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha criticado este sábado que se intente “confundir” la celebración de la Pascua del Sacrificio “en sí” que se realiza “por parte de cada unidad familiar” con la organización del rezo colectivo al aire libre, que sí ve susceptible de ser suspendido por la pandemia del coronavirus.

No opina lo mismo de los sacrificios, ya que las personas que los hacen en carpas podrían hacerlo en condiciones de seguridad sanitaria, a su juicio, si se instalasen más.

“Se podrían duplicar si fuese necesario porque la Ciudad tiene fondos para ello: lo que no hay es voluntad y es una falta de respeto absoluta no hablar con los representantes de la Comunidad Musulmana antes de adoptar la decisión de suspender la festividad, que parece que ya está tomada”, ha criticado.

Hamed también ha opinado que “desgraciadamente todos los años ha habido personas que lo pasan mal económicamente en esta Fiesta del Sacrificio”. “A mí me gustaría que Vivas nos explicase el motivo para que el 31 de julio no se celebre esta Pascua en el ámbito familiar y privado mientras se puede hacer una boda con 300 personas, no existen argumentos objetivos, legales o sanitarios que lo impidan”, ha añadido.

“Si los hubiera en Melilla no se celebraría y sí se va a hacer, por lo que consideramos que lo que se va a hacer por parte de Vivas a través del responsable de Sanidad es eliminar de un plumazo una fiesta privada y familiar que pretende asimilar a cualquier otra celebración pública cuando no lo es”, ha resumido.

El consejero de Sanidad del Ejecutivo ceutí lamentó este viernes que el MDyC pretenda “hacer política” con este tema y reprochó a la portavoz de la formación que su partido haya sido “el único” que “no se ha puesto en contacto ni una sola vez durante el estado de alarma con el Gobierno para preocuparse por la situación de la ciudad”.